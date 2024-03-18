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〈財經主筆室〉日本「春鬥」調薪5%創32年之最 蔡總統呼籲加薪台灣老闆會買單嗎？

過去20餘年政府努力提高基本工資的結果，並沒有帶動平均薪資的增加。

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2024/03/18 15:20
總統蔡英文3/12出席商總新春聯誼時表示，希望業界響應基本薪資調升政策，為員工加薪、提升福利，達成留才、穩定企業經營目標。右為商總理事長許...

總統蔡英文3/12出席商總新春聯誼時表示，希望業界響應基本薪資調升政策，為員工加薪、提升福利，達成留才、穩定企業經營目標。右為商總理事長許...

繼豐田汽車等幾家日本大型企業紛紛宣布30年來最大薪資調漲後，日本最大工會「連合」(Rengo)上周末也宣布，今年「春鬥」勞資談判結束，共爭取到加薪近5.3%，幅度創1991年以來新高。總統蔡英文上周在參加商總新春聯誼，會中也呼籲企業要替員工加薪增福利，但台灣企業大老闆會買單嗎？

日本每年春季會舉行勞資薪資談判，即為外界所說的「春鬥」，為4月起展開的新年度訂定月薪。從豐田汽車到日本製鐵，日本諸多大型企業上周紛紛宣布30年來最大薪資調幅，外界解讀是日本在向全世界宣告，日本即將揮別因成長低迷而「失落的數十年」。

何謂「失落的數十年」？根據經濟與合作發展組織（The Organisation for Economic Co-operation and Development，OECD）的數據，與美國和德國等主要經濟國家相比，日本平均年薪在過去30年成長很有限。從1990年到2020年，美國平均薪資從4.6萬美元，漲到6.9萬美元；德國從4萬美元漲到5.3萬美元；日本則是從3.6萬美元漲到3.8萬美元，日本薪資的確呈現停滯現象。台灣2020年的平均年資，是2.3萬美元。

豐田汽車上周宣布應允工會的要求，員工月薪最多將調高28,440日圓（193美元，約新台幣6079元），是1999年以來最大升幅。日本製鐵則承諾加薪3.5萬日圓（237美元，約新台幣7465元），14%的調幅甚至比工會要求更高，而包括日立、東芝等大企業也都表示接受工會的調薪建議，這也是自1998年進行談判模式開始以來，算是最大的調薪幅度。

其實，日本在最近幾年已經出現工資長期凍漲鬆動情況，去年日本整體工資上調3.7%，就已經快趕上1990年到2019年日本名義工資4%的漲幅，而這段時間美國的名義工資成長幅度為145%。去年有企業老闆為員工額外加薪3%，但當被問及員工上次薪水有這種漲幅是什麼時候時，該老闆不好意思說：「28年前。」

日本今年的加薪幅度如何呢？根據日本最大工會「連合」上周五（3月15）日宣布，加盟的工會會員約半數已爭取到月薪平均調高1萬6,469日圓（約新台幣3,497元），相當於加薪5.28%。意即，日本今年「春鬥」勞資談判結果，共爭取到加薪近5.3%，幅度創下自1991年以來新高，去年加薪的幅度則為3.8%。

為何日本大企業這兩年來都願意配合工會的要求調漲薪資呢？最主要就是高通膨、想吸引優質人才兩大因素，讓日本大企業帶頭漲薪水。首先，日本消費者物價正以40年來前所未見的速度上漲，讓企業感到壓力，認為有責任提供與通膨匹配的薪資。其次，大企業想獲得更優質的人才，因此開始仿效歐美企業，從根本改變薪酬結構，用高薪來吸引人才。

日本今年「春鬥」也格外受到外界的注意！因為，日本勞工薪資成長及物價穩定兩大因素，被視為日銀負利率政策退場的關鍵因素。日銀為了刺激國內經濟走出低迷，自2016年以來維持負利率政策，但外界期待在「春鬥」結束後，本周一（18日）召開的決策會議可望宣布政策退場。

薪資上漲的確代表著消費者更有能力消費，但是否就能幫助日本擺脫數十年來通貨緊縮、經濟疲弱的困境？經濟學家認為目前還不能太快下定論，因為，目前帶頭漲薪的只是大企業，占日本人力最大宗還是中小企業，這部份人力占比高達7成的勞動力。

其實，台灣的情況也沒好到哪裡。自從2000年以來，台灣總體經濟也出現低成長、低通膨與低薪資的停滯困境，雖然每年實質經濟成長率大約還維持在3.79%水準，但薪資成長只有1~2%左右，在扣除每年1%通膨以後，實質薪資幾乎沒有成長，如今實質薪資更是出現負成長情況。

根據主計處去年下半年公布的數字，2000年每人每月實質薪資為39,693元，到了去年前7月的平均數字為41,504元，23年以來薪資只增加1,811元，實質薪資幾乎呈現停滯。所以，台灣在薪資成長上也「失落了近24年」。

很多人會質疑，政府不是每年都有提高基本工資嗎？沒錯，基本工資是有提高，從2000年的15,840元，增加到2023年的26,400元，名目上共增加了10,560元，這比總薪資及經常性薪資成長的速度的確快很多。但是，領取最低薪資的人畢竟是少數，過去20餘年政府努力提高薪資結果，並沒有帶動平均薪資的增加。

總統蔡英文上周出席商總新春聯誼，會中呼籲企業替員工加薪增福利。蔡總統表示，企業應響應政府調升基本薪資的政策，為員工加薪、提升福利，不僅可以替產業留才，也能穩定企業的經營，好讓台灣的產業大步走向世界。只是蔡總統這番話，這些企業界大老們聽得進去、會買單嗎？
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