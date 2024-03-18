史達林後在位最長執政者 俄國普丁輕鬆「贏得」總統大位

俄國大選初步結果 18 日出爐，已剷除了任何「像樣」反對勢力的現任總統普丁（Vladimir Putin），了無懸念，大步邁向連任之路。他在勝選演說中不改霸氣風格，除了揚言不惜與北約（NATO）開戰，還對死對頭納瓦尼（Alexei Navalny）之死表達了「遺憾」。

金融時報、路透社、CNN 報導，初步結果顯示，本次選舉投票率逾 70%，71 歲的強人普丁奪得 88% 票數，坐穩克里姆林宮寶座。若他能做完任期，將成為自史達林（Josef Stalin）（掌權時間1922-1952）以來，在位最長的俄羅斯領導人。

普丁在克里姆林宮附近的競選總部發表勝選演說，感謝選民支持，稱高投票率證明了他「深得民心」。未來 6 年任期，他將致力達成烏克蘭特別軍事行動的目標，強化國防軍力。

不滿西方國家力挺烏克蘭，尤其法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）考慮要派軍隊赴烏國，普丁不忘在演說中挑釁道，俄國與北約若發生軍事衝突，恐怕是「第三次世界大戰」的前奏。

他還奚落烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），強調自己比他更有政權合法性，並稱會推動和談，但不會是因為俄國彈藥用盡。澤倫斯基之所以落人話柄，是因烏克蘭原訂今年舉行的選舉，皆因戰爭狀態下施行戒嚴法而推遲。

普丁的勝選不出意料，畢竟國內的異議聲浪早已全遭「消音」。他的政敵納瓦尼上月驟死獄中，納瓦尼家人與支持者被迫流亡海外。外界盛傳是普丁動的手，對此他輕描淡寫地說，納瓦尼之死「是個悲劇」，但身陷囹圄之人，死的還少嗎？

他更馬後炮表示，早已同意換囚協議，釋放納瓦尼。「但很不幸地發生了憾事，事情發生了就發生了。我同意只要他永不歸國就放人，但這就是人生哪。」

在普丁進行演說之前，澤倫斯基在 X 上開酸，俄國獨裁者又再度模擬了一場選舉。「世人皆知，這人已對權力上癮，會執政一輩子。」

俄烏戰爭重塑了後冷戰時代地緣政治軸心，在數十年的相安無事後，西方國家重新孤立俄國。然而，俄國與中國、北韓、伊朗的友誼也推升到了新高度，而普丁也藉機拉攏全球南方（Global South）國家，有意抗衡以西方為首的秩序。

批評者指，普丁藉創造外交問題轉移從低平均壽命到滿地貧窮的各種施政不力焦點。俄國雖有能耐擋下西方制裁壓力，卻將經濟資源投入軍備生產，導致通膨飆升，連雞蛋都成了難以負荷的食物，成千上萬的有志青壯也被逼得出走。

然而，無論是實情還是粉飾太平，根據非官方民調機構 Levada Center，近半數俄人強力支持對烏戰爭，普丁的支持率更高達 80%──這是西方元首望塵莫及的高度。