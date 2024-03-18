減碳淨零為全球趨勢　蔡英文盼：臺灣企業持續導入創新技術　開創嶄新商業模式

面對全球極端氣候的衝擊，各國持續推動爭零轉型，發展再生能源，臺灣總統蔡英文今（18）日出席「ESG永續台灣第四屆國際高峰會」致詞表示，在淨零的路上，政府一定會當大家的後盾，提供各項協助，帶動整體綠色經濟的良性循環。總統蔡英文期盼透過分享及交流，凝聚更多共識，讓臺灣在ESG實踐的路徑上，引領亞洲、接軌世界，展現對永續發展的實際行動和堅定承諾。

總統蔡英文表示，為了減緩衝擊，去(2023)年聯合國氣候變遷大會（COP 28）的決議中，就訂定2030年全球再生能源裝置容量成長3倍，以及能源效率提升2倍等國際目標，持續呼籲各國推動再生能源、邁向淨零轉型。

蔡英文還說，從2016年到現在，發展再生能源、推動能源轉型，一直是政府努力的目標。經過8年，臺灣的能源轉型也逐步看見成效，更替未來淨零轉型打下良好的發展基礎。

她並指出，在大家的共同努力下，臺灣現在的再生能源發電，從2016年的127億度，到去年已有267億度，成長將近110%。截至今年1月，臺灣光電和風電的裝置容量，和8年前相比，也增加13.2GW；其中，離岸風機更已安裝完成288座風機，累積裝置容量達到2.3GW。我國不僅在亞太地區位居領先地位，更是世界上少數離岸風電突破2GW的國家。

蔡英文接著說，減碳、淨零是全球一致的趨勢，歐盟已經開始試行碳邊境調整機制（CBAM），英國也規劃在2027年跟進，再加上全球RE100的企業承諾，臺灣身為全球供應鏈的關鍵角色，更需要提早做好準備，以我們的科技優勢，在碳權新局中奪得產業永續發展的先機。

蔡英文說明，政府除了提出「2050淨零排放路徑圖」及「12項關鍵戰略」，也在去年「疫後特別條例」中編列3年預算，協助企業更新設備、培育人才，帶領產業升級轉型，強化國際競爭力。臺灣將在2025年開徵碳費，去年成立的「碳權交易所」，未來也會替企業媒合供需，創造企業減碳誘因，促進低碳生產技術及創新產業的發展。

蔡英文認為，臺灣企業身經百戰也充滿韌性，更有著豐富的創造力。面對未來的挑戰，我們看到不少臺灣企業持續導入創新技術減少碳排，也開創嶄新的商業模式。她並期盼在追求永續的轉型過程中，企業都可以找到自己的位置，並透過自身的創新與實踐，達成環保目標，同時兼顧公司治理及社會責任，為臺灣的進步貢獻力量，也為全球氣候行動作出示範。