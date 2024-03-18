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【更新】台灣金門2釣客出海失聯 被中國船隻救起 相關單位正協調接返方式

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/18 14:45
圖為中國媒體相關報導 (取自微博) 

圖為中國媒體相關報導 (取自微博) 

更新時間: 2024-03-18 14:42

海洋委員會海巡署表示，金門縣25歲胡姓、40歲吳姓釣客出海釣魚失聯，已被中國海警尋獲，目前正由相關單位協調兩名釣客接返方式中。

海巡署說，昨(17日) 晚間6時30分接獲報案，指兩名釣客上午11時30分駕駛動力浮具（波特船）自溪邊海水浴場出海，下午3時許失聯。

海巡署表示，經派人員搜尋，並透過管道聯繫中方協助搜救，今天(18日) 凌晨5時5分許接獲家屬通知，指兩人油料耗盡，凌晨4時15分漂流到中國圍頭港外被中國海警尋獲。

海巡署說，後續透過兩岸聯合搜救管道，聯繫廈門海事搜救單位，得知兩名釣客平安，正由相關單位協調接返方式中。

中央社引述相關人士指出，兩名釣客平時就有海釣習慣，昨駕駛的船隻配備簡易，沒雷達定位系統，幸好被尋獲，但今天金門刮起強風，不適合漁船接駁，可能需噸數較大海巡艇協助。

首次發稿: 2024-03-18 12:27

台灣金門2釣客出海失聯 中國船隻救起人員均安

預計3/18海上轉交我方

中國官媒今天(3/18) 報導，傳出2名金門人員出海海釣失聯，經福建多部門展開搜救，18日凌晨在泉州圍頭灣水域被陸方船隻救起，並指18日上午，將在海上把2人轉交給金門方面。

台灣自由時報指出，今早已有相關單位證實，兩人因油料耗盡，疑「迷航」越界到福建圍頭一帶被中國海警救起，人員均安。

據中國央視新聞上午報導，福建省海上搜救中心3月17日半夜接獲台灣中華搜救協會通告，有2名金門人員出海海釣未歸。福建多部門展開搜救。

綜合台灣中央社與中國媒體報導，18日凌晨4時15分左右，2人在泉州圍頭灣水域被中國船隻救起，初步檢查身體狀況良好。18日上午，廈門海上搜救中心等部門將在海上把2人轉交給金門方面。

針對中方的說法，相關訊息尚待台灣方面進一步公布。
金門
釣客
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搜救

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