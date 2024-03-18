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臺中谷關七雄登山安全講習課程　即日起開放報名

觀旅局：此活動自2022年6月20日起改為跨年制度後，累積至今已有超過6萬人次攀登，帶來的觀光效益成績斐然。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/18 11:47
白毛山。（圖／台中市政府觀光旅遊局）

白毛山。（圖／台中市政府觀光旅遊局）

台中市和平區谷關七雄登山推廣活動持續進行，觀旅局推出登山安全講習課程系列課程，當中包含谷關七雄全攻略、山域事故預防與緊急應變、登山活動體能訓練、山行基本功及登山安全守則等，提供全方位登山安全知識課程，守護山友們的安全，名額有限，即日起開放網路報名。

為加強安全宣導，登山安全講習課程安排於4月12、19及26日，每日下午各2場，共計6場次的安全講習規劃，觀旅局長陳美秀說明，谷關七雄登山認證活動初衷希望大家都來親山、愛山、護山，並在探索大自然的同時，找到自己的內在與初心。這是自然永續的基石，也是登山旅遊永恆的迷人之處，更是谷關七雄登山認證活動自開辦以來參與人次逐年攀升的原因；此活動自2022年6月20日起改為跨年制度後，累積至今已有超過6萬人次攀登，帶來的觀光效益成績斐然。

觀旅局表示，谷關七雄登山推廣活動一直以來以宣傳登山安全為優先，今年一系列的安全講習課程，除了邀請市府消防局專家及登山達人分享谷關七雄攀登全攻略、緊急事故處置外，並請到體能老師教導如何在登山前評估自身體能狀況，以及在家也能進行的增強肌力運動；此外，此次課程亦邀請登山界網紅，分享攝影師鏡頭下的七雄獨特風貌。

另外，觀旅局將於今年5月推出令人耳目一新的「一日登山實作課」，此課程將優先錄取已完成6場次登山安全講習的民眾，實作課程將由專業嚮導帶領民眾實際走訪谷關七雄，在山中學習野外技能，提升登山安全的實作經驗，豐富的活動歡迎民眾來報名。

觀旅局提醒，歡迎全台各地的朋友們前來台中體驗谷關七雄之美，也呼籲山友們上山前務必做好體能、氣候、路線評估，並依登山計畫備妥所需裝備，且應熟悉大玩台中APP離線地圖操作方式，避免登山時迷途，確保自身安全、減少憾事發生。

安全講習課程即日起開放報名，名額有限，山友們快手刀報名，以免向隅。課程相關內容及詳細活動資訊，請參閱活動官網並關注大玩台中臉書粉絲專頁。

臺中谷關七雄登山安全講習課程　即日起開放報名

波津加山步道。（圖／台中市政府觀光旅遊局）
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