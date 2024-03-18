金融時報：台海兵推曝台灣電網致命傷

兩岸兵凶戰危，由政治大學智庫所做的兵棋推演顯示，倘若發生台海衝突，台灣的能源部門準備不足，毫無招架之力。對此安全專家、親藍退役將領力促政府儘速推動改革，加強整備。

金融時報報導，政大台灣安全研究中心（Taiwan Center for Security Studies）首次針對民用基礎設施進行兵推，參與者囊括國內外學者 180 人。結果發現，台灣的能源儲備、電網、電力儲存設施、災害應變計畫皆不夠完善，難以因應中國的封鎖或飛彈攻勢。

連承平時期都缺電

燃煤、天然氣、石油在台灣發電佔比高達 82%，全數仰賴進口。針對民進黨欲摒棄核能、加大天然氣發電、推動離岸風力及太陽能等再生能源的政策，國民黨對此政策素有疑慮，指其太過不切實際。

這場為期兩天的兵推，是由中央大學台灣經濟發展研究中心教授梁啟源所主持。他提到，就連現下都常出現缺電問題，遑論戰時。唯有扭轉 2025 非核家園的政策，才能以核能作為化石燃料遭切斷時的緊急備用來源。

若台海遭封鎖

倘外力導致電力中斷，台灣民生用電及龐大的半導體產業用電都將難以撐持。兵推參與者示警，若中共攔截化石燃料運載船，天然氣數周內就會使用殆盡，故應確保電廠能以石油或燃煤發電，以備緊急之用。

台灣電網的脆弱

除了補給問題，台灣電網過於老舊及集中化特性，也都是弱點。以大台北地區為例，在如此人口、產業、通訊設施高度集中的大都會，極度仰賴南電北送的風險不可謂不大。若遭受電磁或網路攻擊，破壞輸電系統，首都恐陷入黑暗。

台灣政府正推動由產業與民生用戶端運作的分散式風電、太陽光電發電，降低傳統電網受破壞之衝擊，但梁啟源認為，政府尚須推出更多獎勵補助措施，加大供電布署。

此外，專家也疾呼國營事業台電速速檢討戰爭發生時的應變措施，目前版本上一次檢討時間已是 2007 年，早已不合時宜。若能定期演練戰時電力供應、舉辦會議納入產業意見，或有助善加規劃電力配給制度，確保軍事與醫院用電無虞。