感冒長時間反覆感染？傷口癒合慢？原來不是免疫力差 竟是「高血糖」找上門

一位中年男性日前常抱怨身體不適，包括頭暈、口渴、體重下降，原以為是工作壓力造成的現象而不以為意，不料因昏迷被送至急診，血糖竟高達1500，是正常值約15倍！醫師提醒，有6大常見的症狀都有可能是血糖高導致的結果，因此若出現反覆感染或感冒長時間沒好等情況，應該盡速就醫，確認症狀是否因高血糖所導致

所謂的高血糖指的是血液中的糖分過多，若體內長期處在高血糖狀態會對全身器官帶來損害，包括神經、血管和各大組織，而高血糖的症狀又容易被忽視。開業家醫科醫師許惠春提醒，診所時常遇到病人是因為一些不具特異性的症狀來求診，例如口渴、泡泡尿、傷口癒合慢、皮膚搔癢、性功能障礙、反覆感染或感冒長時間沒好等等，經檢查才發現是高血糖所導致。

他也提醒，患者若只針對症狀處理，但血糖高卻不控制，可能只是治標不治本，長期血糖高會導致血管、神經甚至心腎等器官病變等問題。

許惠春提醒，下述為民眾最常忽略的6大高血糖警訊，因此若出現這些不適情況，應該盡速就醫，確認症狀是否因高血糖所導致。

口渴頻尿：許惠春醫師解釋，糖尿病患者血液糖分高，身體如同「蜜餞」泡在高濃度糖漿中，導致細胞水分流失，讓大腦發出「缺水」的訊號，使患者口渴；也因為尿液出現糖份產生滲透性利尿，導致尿量增加。 尿泡遲遲未散：不只尿量增加，高血糖也會進一步產生蛋白尿；許惠春醫師建議，可以觀察起床第一泡尿，尿液中是否有細小綿密如「倒啤酒」的小氣泡，如果氣泡沒有消散，建議就醫檢查。 傷口癒合慢：高血糖會降低白血球活性，讓傷口容易受細菌感染。 皮膚搔癢：皮膚沒有紅疹但持續搔癢，可能是高血糖造成神經病變，讓皮膚產生麻、癢的感覺。 勃起障礙：高血糖會損害血管系統，導致動脈硬化和血管狹窄，造成不可逆的勃起功能障礙。 感冒長時間、反覆感染：身體長期處於高血糖狀態，提供病原體（如：細菌、真菌）理想的繁殖環境，使得反覆感冒或容易感染。

主治醫師彰濱秀傳紀念醫院新陳代謝科蕭立偉醫師表示，例如上述的患者誤以為是工作壓力大才引起頭暈、口渴等情況，結果身體長期處在高血糖的情況下導致嚴重脫水急性腎衰竭還合併酮酸中毒，被發病危通知，在加護病房連續注射胰島素後迅速將血糖控制下來，才脫離險境。

血糖過高就像器官泡糖水，將漸漸產生病變，初期可能沒有明顯症狀，但幾年後便可能出現多種併發症。蕭立偉醫師說明，若想解決因為高血糖出現的這些症狀，就需要快速的把血糖降下來，而問世100多年的胰島素就是一個能安全且迅速降糖的好武器，只可惜不少民眾仍存有迷思。

蕭立偉解釋，多數口服藥物以胰島素增敏或促進分泌胰島素為主，卻可能讓患者體內剩餘的胰島細胞過勞，導致胰島素分泌不足。但胰島素治療，不只能快速控制血糖，也能延長胰臟分泌胰島素功能，且安全性高，即便目前已有多元的口服抗糖尿病藥物，仍無法取代胰島素的治療地位。

至於許多人擔心使用胰島素會傷身，但無論是肝、腎功能異常，甚至糖尿病孕婦或兒童都能使用，可見胰島素的安全性。

最後，蕭立偉與許惠春也鼓勵糖友，若出現疑似高血糖症狀，或對胰島素有疑問，可上國健署網站查詢「糖尿病健康促進機構」名單，向經過認證的醫療院所諮詢，並養成健康的生活型態，及早穩定血糖，找回健康。