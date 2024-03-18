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【人潮即商機】內政部新版智慧人流統計　全台「夜間經濟熱區」前6名皆在新北市

夜間經濟指數前10大鄉鎮市區第7-10名依序為: 高雄市鳳山區、桃園市桃園區、台中市南區及北區

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/18 10:59
圖為新北市中和區 (TN 2023年檔案照片; 宇妍攝影) 

圖為新北市中和區 (TN 2023年檔案照片; 宇妍攝影) 

內政部近日指出，113年智慧人流統計顯示，全台夜間停留人數較多之「經濟熱區」前6名皆位於新北市！

內政部指出：夜間經濟指數前10大鄉鎮市區依序為新北市永和區、板橋區、蘆洲區、三重區、中和區及新莊區、高雄市鳳山區、桃園市桃園區、台中市南區及北區，皆為夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口多之經濟熱區。

內政部在新聞稿說明，有鑑於前次資料發布至今（113年）已逾3年，考量各項社會經濟行為變化快速，該部將於113年底前適時更新，應用指標查詢系統亦隨之調整，有了兩期的資料，除可觀察橫斷面人流分布外，亦可對3年間的變化進行探討。

內政部於110年首次發布電信信令人口統計資料（資料時點為109年11月，下圖即部分資訊），用以觀察各地區平日/假日、白天/夜間之實際人口活動情形。

【人潮即商機】內政部新版智慧人流統計　全台「夜間經濟熱區」前6名皆在新北市

(圖/內政部)

電信信令人口統計，有別以往的戶籍統計，內政部在110年發布新聞稿時說明，這是內政部首度和電信業者合作，運用基地台訊號，進行新型態人口統計。

為積極推廣該資料之應用價值，同年於社會經濟資料服務平台（SEGIS）建置智慧人流統計應用指標查詢系統（網址：https://segis.moi.gov.tw電信信令人口統計資料與商圈、公車站牌、醫療院所或便利超商等社會經濟空間資料，透過指數加權計算，就「公部門」醫療、交通、人力調度、疫情、消防、房市等議題以空間視覺化方式進行展示；於「民間部門」亦提出探索零售及夜間經濟需求之應用。

內政部此項系統可讓使用者依自身需求，彈性調整指標權重，即時呈現查詢結果。以下就夜間經濟潛在熱區地圖、醫療資源需求及疫情人潮風險等3例摘要說明：

一、夜間經濟潛在熱區地圖

人潮即是商機，除了地區因素，不同時段人潮亦有差別，特別是夜間時段，差異更大。「夜間經濟潛在熱區地圖」係考量電信資料之日夜人數差異、夜間停留人數密度及外來人口流入等因子，加權產製夜間經濟指數，可作為企業人力規劃參考，如24小時超商、夜間營業店家、計程車服務需求預估等。

根據地圖展示結果，夜間經濟指數前10大鄉鎮市區依序為新北市永和區、板橋區、蘆洲區、三重區、中和區及新莊區，接續為高雄市鳳山區、桃園市桃園區、台中市南區及北區，皆為夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口為多之經濟熱區，適合發展生活輔助型商圈。

二、醫療資源需求地圖

各界常以每（萬）人分配數量，作為資源配置參考指標。例如，縣市別每萬人病床數、每萬人刑案發生數、每萬人消防人員數等，皆以戶籍均分之概念計算，惟實際需求應包括所有在地活動者，而非僅限於當地設籍者。

以醫療為例，透過電信信令人口統計資料調整，並參酌人口移動特性，建置更具合理性之「醫療資源需求地圖」，可讓資源配置更貼近現況。

根據地圖展示結果（醫療資源需求指數權重僅計算醫院資源數、診所資源數各占50％），北部（台北市、新北市、基隆市、新竹市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣）除山區外，醫療資源相對充足；另若將指數改為預設權重，納入「夜間停留人數」，發現最充足者為台北市大安區、中正區及新北市永和區。

三、疫情人潮風險地圖

109年電信信令人口統計資料產製時期為COVID-19疫情平穩，尚未進入三級警戒階段，可藉此觀察疫情升溫前之人口分布，作為疫情爆發後，第一時間的防疫處置參考。

考量各行政區域面積不同，人多的地方不一定擁擠，應該以相對人潮呈現人口密集區域，故提出人流密度（特定區域旅次/面積）指標，數值愈大者表示人流擁擠度愈高，愈需提高警覺。

疫情人潮風險地圖，係揭露各地人口密集傳染風險指數，可對風險較高地區商圈、市場、夜市等場所持續監控，例如新北市板橋區、新莊區、三重區，台北市大安區、中正區及中山區，台中市中區及桃園市桃園區等（皆為各地區商業活動中心）。

此外，該風險地圖亦能呈現「村里」較小空間單元，若顯示有接觸性高的場所、機構（如長照、市場、學校），即可預警疏散人潮，遏止疫情擴散，可供未來預防及疫苗分配應用參考。

除前述案例外，電信信令人口統計資料亦於國土規劃、警勤分配等決策中發揮效用，用途甚廣。

內政部指出，電信信令人口統計資料除縣市、鄉鎮市區可免費下載使用外，亦可購買村里、最小統計區電信信令人口統計資料作相關產業應用，各界可多加運用（網址：https://segis.moi.gov.tw）。
電信信令
人口統計
人潮
商機
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