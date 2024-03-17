俄國總統大選最後一日　各地納瓦尼支持者參與「中午反普丁」

今（17）日為俄羅斯總統大選最後一個投票日，許多納瓦尼（Alexei Navalny）的支持者在中午12點，於各地進行「中午反普丁」（Noon against Putin）行動。

納瓦尼為俄羅斯反政府領袖，上個月死於北極監獄，他在生前曾號召支持者，於同個時間一起湧進投票所，並在選票上寫下「納瓦尼」，或是將票投給普丁以外的候選人，並稱這是個「完全合法、安全的政治行動」。

即使納瓦尼已逝，支持者仍在大選來臨之際時，號召國民「中午反普丁」，雖然這無法改變現任總統普丁必定會勝選的事實，但他們仍希望能讓外界看見，仍有許多國民反對普丁當選。

韓聯社報導，到了最後一個投票日的中午，俄羅斯多個投票所開始排起了示威選民的隊伍前往投票。

一名參與「中午反普丁」的28歲莫斯科選民尤莉亞表示，雖然現場部署了許多警察，但沒有發生特別的事，現場管理者也只是催促大家盡快投完票離開。她將票投給了普丁以外的全部候選人。

24歲聖彼得堡市民亞歷山大表示，為了向納瓦尼致敬，他也在中午去投了票，雖然很害怕，但他希望能有所改變。

俄羅斯當局曾警告，不要針對大選發動抗議，違者最高可處5年有期徒刑，只好以投票方式表達「最低限度的抗議」，也因此公權力未與市民發生大衝突。

不過，俄羅斯人權團體OVD-info今日表示，在13個城市中，有超過47人遭拘留。據悉，一些地區的警察檢查了排隊人的身分及個人物品。

至於居住於海外的俄羅斯人，也在中午湧進各國大使館及領事館等投票所，以此表達抗議。