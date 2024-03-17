電價4月恐破1度8塊？　台電：尚未定案

電價將於4月調漲，外傳1000度以上用電戶恐面臨10%漲幅，電費將首次突破每度8元。台電表示，電價尊重審議會審議，尚未定案，但根據過往經驗，電價調漲對1001度以上用戶有顯著節電效益。

台電今（17）日發布新聞稿表示，電價費率審議會決議電價調整，依循照顧民生、穩定物價及節能減碳等原則。以住宅為例，近2次電價調整，僅調漲高級距用電單價，2022年7月調漲每月用電超過1000度部分，當年8至12月住宅1000度以上用電減少1.6億度，減幅3.9%，占同期整體減少的用電量6.3億度中的25%。

去年4月調漲每月用電超過700度部分，致當年下半年1000度以上用電減少2.9億度，減幅6.3%，顯見高級距用電適度調整電價可帶來節能效益。而用戶如果勵行節電，電費負擔也會降低。

至於電價調整方式，台電說明，民生用電採累進計費方式，即每一級距有其固定的用電收費，只有超出該級距的用電量會按照更高的級距收費。例如，民眾使用1001度的店，那麼僅有超過1000度的那1度會受到影響。

針對租屋族共用電表，台電說明，2023年4月電價調整時，對於分租套房用戶，只要向台電申請裝設免費智慧電表，並且接受台電用電節能輔導，電價暫緩調整，以落實節能輔導及智慧電表推廣，因此分租套房用戶電價已較一般住宅低。

分租套房每月用電超過700度者，台電也建議，可評估改採時間電價計費，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，搭配節電措施，可進一步節省電費支出。

另外，電費單上去年3月與7月起，增列「去年全年平均電價」及「當期每度平均電價」訊息，可使租屋雙方迅速了解各期用電狀況，供做雙方電費計收參考，也可於台電官網「住宅租屋電費查詢專區」查詢租屋處當期的每度平均電費。

台電表示，電價費率審議會將綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形及產業競爭力等因素後，決定電價如何調整，力求電價調整能兼顧節能，也能照顧弱勢用電族群。