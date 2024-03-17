Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

冰島火山4個月內4度噴發　居民習以為常：已懶得告知親友

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/17 18:54
2024年3月16日，冰島漁村格林達維克附近火山噴發（圖／路透社Public Security Department of Ic）

2024年3月16日，冰島漁村格林達維克附近火山噴發（圖／路透社Public Security Department of Ic）

冰島近期火山頻繁爆發，一座火山於16日（當地時間）再次爆發，為去年12月以來的第四次。

路透社報導，冰島氣象局發布聲明表示，火山爆發時間始於格林威治時間晚間8點23分，裂縫長約2.9公里，與上一次於2月份噴發的規模差不多。

當局自數週前就已提前警告，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以南的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）即將有火山噴發。

冰島氣象局表示，噴發地點位於哈加費爾（Hagafell）和斯托-斯戈費爾（Stora-Skogfell）之間，與上一次於2月8日的噴發發生於同個區域。

北歐火山中心負責人佩德森（Rikke Pedersen）表示，火山噴發一事絕對在意料之中，但無法明確預測噴發的時間點。火山將噴發的第一個信號，通常出現在噴發的約15分鐘前。

冰島氣象局表示，熔岩似乎正迅速流向附近的漁村格林達維克（Grindavik）。

冰島國家廣播公司RUV報導，該村莊正再次疏散居民；1月份的噴發已毀了數棟房屋。

當地居民們已對火山噴發習以為常。一名居民Kristin Birgisdottir表示，他們一切如往常，也懶得告知家人了。

冰島警方表示，他們已宣布該地區進入緊急狀態；附近的藍色瀉湖地熱溫泉（Blue Lagoon）已立即關閉，如同前幾次噴發時。

不過，雷克雅維克的基夫拉維克機場（Keflavik Airport）官網顯示，航班仍正常起降。

雷克雅內斯半島的火山噴發屬於裂縫噴發（fissure eruption），這類噴發通常不會引起大規模爆炸，也不會將大量火山灰散布到平流層。

科學家擔心火山噴發可能會持續數十年，冰島當局已開始建造堤防，讓熔岩轉移流向，遠離房屋和關鍵基礎設施。

2月時的火山噴發已摧毀了道路及管道，導致2萬多人的區域供暖遭切斷。

冰島位於地球上最大的板塊之一－歐亞板塊及北美洲板塊之間，因兩個板塊各往反方向拉扯，造成該地區火山頻繁活動。
冰島
火山
火山噴發

相關新聞

進入火山活躍期 冰島城鎮加緊「築堤」阻熔岩
進入火山活躍期 冰島城鎮加緊「築堤」阻熔岩
2024/02/01 16:22
冰島火山爆發 國際航班無虞 首都迎戰空汙升級
冰島火山爆發 國際航班無虞 首都迎戰空汙升級
2023/12/20 10:24
40多年來最嚴重 印尼梅拉比火山噴發上修至23死
40多年來最嚴重 印尼梅拉比火山噴發上修至23死
2023/12/07 10:17
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
2023/11/12 14:41
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
2023/11/11 15:24

更新時間 : 2024-03-17 22:27 GMT+08:00

最受歡迎

南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映
真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
捕捉上看3億畢卡索真跡！蘇富比、保利台北預展亮點拍品　講座只剩一天暢談奈良美智
捕捉上看3億畢卡索真跡！蘇富比、保利台北預展亮點拍品　講座只剩一天暢談奈良美智
〈時評〉綠色恐怖？
〈時評〉綠色恐怖？
【曾經相愛. 不必相殺】台灣桌球選手江宏傑與前妻福原愛　跨國官司達成和解
【曾經相愛. 不必相殺】台灣桌球選手江宏傑與前妻福原愛　跨國官司達成和解
訓練半年！富瑜文教基金會首度攜盧森堡團隊　史詩級《台灣AI組曲》磅礡登場
訓練半年！富瑜文教基金會首度攜盧森堡團隊　史詩級《台灣AI組曲》磅礡登場
飲料包裝「不夠愛國」？中國瓶裝水巨擘農夫山泉遭小粉紅出征
飲料包裝「不夠愛國」？中國瓶裝水巨擘農夫山泉遭小粉紅出征