冰島火山4個月內4度噴發　居民習以為常：已懶得告知親友

冰島近期火山頻繁爆發，一座火山於16日（當地時間）再次爆發，為去年12月以來的第四次。

路透社報導，冰島氣象局發布聲明表示，火山爆發時間始於格林威治時間晚間8點23分，裂縫長約2.9公里，與上一次於2月份噴發的規模差不多。

當局自數週前就已提前警告，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以南的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）即將有火山噴發。

冰島氣象局表示，噴發地點位於哈加費爾（Hagafell）和斯托-斯戈費爾（Stora-Skogfell）之間，與上一次於2月8日的噴發發生於同個區域。

北歐火山中心負責人佩德森（Rikke Pedersen）表示，火山噴發一事絕對在意料之中，但無法明確預測噴發的時間點。火山將噴發的第一個信號，通常出現在噴發的約15分鐘前。

冰島氣象局表示，熔岩似乎正迅速流向附近的漁村格林達維克（Grindavik）。

冰島國家廣播公司RUV報導，該村莊正再次疏散居民；1月份的噴發已毀了數棟房屋。

當地居民們已對火山噴發習以為常。一名居民Kristin Birgisdottir表示，他們一切如往常，也懶得告知家人了。

冰島警方表示，他們已宣布該地區進入緊急狀態；附近的藍色瀉湖地熱溫泉（Blue Lagoon）已立即關閉，如同前幾次噴發時。

不過，雷克雅維克的基夫拉維克機場（Keflavik Airport）官網顯示，航班仍正常起降。

雷克雅內斯半島的火山噴發屬於裂縫噴發（fissure eruption），這類噴發通常不會引起大規模爆炸，也不會將大量火山灰散布到平流層。

科學家擔心火山噴發可能會持續數十年，冰島當局已開始建造堤防，讓熔岩轉移流向，遠離房屋和關鍵基礎設施。

2月時的火山噴發已摧毀了道路及管道，導致2萬多人的區域供暖遭切斷。

冰島位於地球上最大的板塊之一－歐亞板塊及北美洲板塊之間，因兩個板塊各往反方向拉扯，造成該地區火山頻繁活動。