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極端氣候肆虐全美　暴雨、龍捲風等天災釀人命、財產損失

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/17 17:49
2024年3月15日，一場龍捲風於夜間襲擊位於美國俄亥俄州的萊克維尤村（圖／路透社Adam Cairns/Columbus Dispatc...

2024年3月15日，一場龍捲風於夜間襲擊位於美國俄亥俄州的萊克維尤村（圖／路透社Adam Cairns/Columbus Dispatc...

美國本周幾乎全國都面臨嚴重的氣候威脅，包括中部俄亥俄州及印第安那州被龍捲風肆虐、西部科羅拉多州及新墨西哥州等地出現嚴重暴風雪，以及德州等靠近墨西哥灣的地區受到暴雨侵襲，昨（16）日暴風圈內就有超過1300萬人受到影響。

氣象網站AccuWeather指出，美國今年冬季出現破紀錄高溫，甚至部分州縣溫度已高到感覺冬天從未到來，也因為如此，部分冬季本來會降雪的地區出現降雪量新低，如紐約降雪量僅剩過往的30%、波士頓則剩下25%。

然而，正當所有人都認為冬天即將過去之際，最後的回馬槍卻讓中部地區降下大雪。科羅拉多州丹佛市的積雪在過去兩天內超過了1.5公尺，而下一波自加拿大南下的冷氣團，則會讓體感溫度比實際溫度低上華氏5至15度。

同一時間，南部、中西部區則出現強力風暴，甚至先後出現超過20個龍捲風，導致3人喪生、至少38人受傷，印第安那州另有超過100棟房產受損，其他地區則有上萬人面臨電力完全中斷的問題。

據ABC News報導，德州地區也將因為風暴加劇產生突發性洪水，另外也會有破壞性強風、大型冰雹，甚至同樣出現龍捲風，不過整體來說，強降雨是該地區現階段所面臨最大的威脅。

事實上，上週CBS News才引述研究指出，受極端氣候衝擊，全美會有近一半房屋受到威脅，這代表不只是傳統上認為風險最大的沿海地區或較乾旱地區，影響甚至會深入內陸，這次被龍捲風侵襲導致財產蒙受重大損失的肯塔基州即是一例，未來不動產價值的估計，將須把這些因素納入考量。
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