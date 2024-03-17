詐騙集團頻冒用謝金河名義行騙　本尊檢舉未獲受理：「這是什麼荒謬世界」？

去年（2023年) 12月財信傳媒董事長謝金河曾經PO文說，不法之徒假稱謝金河「罹癌」，冒他之名進行投資詐騙，他已向Google反應。當時他在PO文指出，他在Fb置頂推文已示警三年，又和Line及Fb甚至刑事警察局連線，希望共同打擊詐騙。但仍無法阻斷歹徒的詐騙行為。

昨天(3/16) 他再度針對層出不窮的詐騙PO文, 質問: 這是什麼荒謬的世界

謝金河在PO文指出: 台股觸及兩萬點，詐騙集團再度全面出動，最近冒用謝金河名字招搖撞騙的詐騙集團非常猖獗！

謝金河說，他的秘書和打詐小組連線，看到詐騙廣告立即通報查處，同時也和各個平台的管理人員保持聯繫，一發現詐騙廣告，立刻就檢舉！但作用似乎不大。

最近謝金河剛剛從印度參訪回來，詐騙集團立刻盜用他的照片，上面寫著:

最近詐騙很多，多到讓人凍末條！為了避免粉絲受害，我特別申請一個臉書新帳號，上面署名「數字台灣 謝金河」，這個廣告說別人詐騙，這才是真詐騙。這個廣告還驚動高層傳簡訊來問是否是我的廣告？

(上圖由TN後製)

謝金河說，他我除了請秘書立即通報詐騙外，也用他的本名上臉書檢舉，結果

臉書回覆他說 這個廣告並沒有違反「廣告刊登守則」的公平，公正，公開原則， 我的檢舉臉書不受理！ 這真是一個荒謬的世界。 (謝金河本尊臉書, 有藍勾勾認證)

謝金河說，

我想請問臉書在台灣的負責人，你們有沒有審查刊登這則廣告的實際負責人？ 他們冒用我的名字登廣告，我具名檢舉，你們居然不受理！ 為了賺黑心錢，你們的良心在哪裏？

謝金河PO文還說，

最近自由時報也連續刊登我的詐騙廣告，說我推薦五檔個股， 只要一檔下跌，我就永遠退出！ 我也請今周刊梁發行人跟鄒景雯女士反應，我說自由時報登愈久，格調就愈差！