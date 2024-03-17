《路透》揭美「間諜衛星網路計畫」 五角大廈與SpaceX關係再掀討論

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）雖然時常有驚人發言引發社會爭議，其涉足電動車、太空、人工智慧等產業仍讓其以科技巨頭的身份受到各界關注；然而，其旗下SpaceX公司不只替美國太空總署（NASA）製作並發射火箭、響應美國政府援烏提供「星鏈」（Starlink）低軌道衛星服務，最近更傳出已拿到製造間諜衛星的訂單，讓人不禁臆測他與美國政府關係的密切程度。

據《路透社》報導，SpaceX旗下的「星盾」（Starshield）在2021年獲得美國國家偵查局（NRO）價值18億美元的高度機密契約，陸續協助建構一由數百個間諜衛星組成的低軌道衛星網絡系統，若消息屬實，這將進一步展現馬斯克SpaceX公司與美國國家安全單位緊密的合作關係。

匿名消息來源指出，這代表著即使馬斯克多次與美國總統拜登在俄烏戰爭中如何使用星鏈衛星網絡的問題上產生歧見，美國政府的國安單位對他的信任仍不減反增，而事實上，SpaceX身為坐擁近5500個衛星、現下全球最大的衛星營運商，美國政府善用其資源，也不是一個讓人出乎意料的決定。

這也是繼2月《華爾街日報》首次披露星盾計畫與美國政府情治單位簽有高額契約後，首次有媒體挖出計畫目的並明確點名確切單位名稱，不過系統何時會上線、是否有其他公司涉入本計劃等相關更細節資訊仍舊不得而知，消息來源僅表示，網路會由配備影像感應器、溝通與傳訊設備的多顆衛星交叉組成，足以大幅強化美國政府的遠端監控能力，且已有數個不管是美國政府還是SpaceX都無法公開其存在的試驗原型機升空。

當被問及計畫真實性，五角大廈直接將球踢給SpaceX及NRO，不過SpaceX並未給予任何回應，而NRO則僅表明他們確實正在建構一個全球最大、最成熟的衛星網路，並為此正與其他政府機關、研究機構、民間公司積極合作，並拒絕回覆《路透社》就SpaceX涉入程度的提問。

如果計畫真的是有關於建設間諜衛星網路，這無疑強化美國國防部現階段比起體積較大、造價更為昂貴高軌道太空船，更傾向透過大量的低軌道衛星網路來協助其全球部隊辨識敵我目標並進行偵察行動的立場，這同時也和中國、俄國等美國在太空競賽的對手正逐步加速其太空計劃有關。