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台灣中油高雄林園廠火警　16日深夜火勢熄滅、持續警戒 環保局智慧監控依法重罰

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/17 10:49
高雄中油林園廠16日晚間驚傳火警，消防人員到場初判是燃燒塔管線脫落導致管線殘氣乙烯引燃，現場持續出水降溫中。（高雄市消防局提供）中央社

高雄中油林園廠16日晚間驚傳火警，消防人員到場初判是燃燒塔管線脫落導致管線殘氣乙烯引燃，現場持續出水降溫中。（高雄市消防局提供）中央社

中油高雄林園廠昨(16日) 晚發生火警，中油表示，火勢昨晚已熄滅，現場持續警戒，加強監控可燃氣體濃度，強調會儘速確認安全無虞，後續再進料開爐，以供應下游廠商順利生產。

中油公司今(17日) 早上發布新聞稿表示，石化事業部新三輕工場昨進行開爐前置作業時，因乙烯成品冷凍器（E-1385）法蘭洩漏造成火警，轄區人員即時發現後，立即依標準作業程序進行應變措施並報警請消防隊支援，昨深夜11時57分火勢已熄滅，現場仍持續警戒中。

對於造成居民不便，中油表示深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練。

中油表示，後續新三輕工場會在確認安全無虞前提之下，再進料開爐，確保工廠安全及下游廠商順利生產。

中油指出，昨天火警事件造成一名保冷廠商員工輕傷，自行前往醫院檢查已無大礙，敷藥後已離院，廠內員工及高雄市消防局支援人員皆平安。

有關石化產品供應部分，中油表示，目前石化事業部四輕工場全量生產供應，僅能供應1/3的乙烯合約量，石化下游工廠生產略受影響，有部分廠商可開工，部分需停工。丙烯方面，因尚有大林廠供應，下游廠家比較不受影響，可以用最低開工率運轉。

中油石化事業部16日發布新聞稿表示，中油石化事業部林園廠16日晚6時許，於新三輕工場發生火警事故，轄區巡檢人員及時發現，立即依標準作業程序進行應變措施，火勢已控制住，無人員傷亡，現場持續警戒中，以確保工作環境安全。

高雄中油林園廠火警，消防局出動9車、18人前往搶救。現場初判是燃燒塔管線脫落，導致管線殘氣乙烯引燃，無人員受傷，目前現場僅剩少量殘氣，仍持續射水降溫中。

根據中央社，高雄中油林園廠16日晚火警冒出濃濃黑煙。高雄市政府環保局透過AI雲端監控系統，認定已違反空氣污染防制法規定，將依法裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

環保局16日晚新聞稿表示，透過AI雲端監控系統針對林園工業區進行監控時，發現中油林園廠冒出濃濃黑煙，經查為該廠發生火警事故致產生明顯粒狀污染物，已違反空氣污染防制法32條規定，將可依法裁處10萬元至500萬元罰鍰。

環保局表示，中油林園廠輕油裂解製程（M33）乙烯冷凍器因發生洩漏引發火警，緊急排至廢氣燃燒塔處理，導致產生大量粒狀污染物，透過AI雲端影像辨識系統立即發出告警，查獲污染行為。

台灣中油高雄林園廠火警　16日深夜火勢熄滅、持續警戒 環保局智慧監控依法重罰高雄市環保局16日透過AI雲端監控系統針對林園工業區進行監控，發現中油林園廠冒出濃濃黑煙，經查為該廠火警致產生明顯粒狀污染物，將可依法裁處新台幣10萬至500萬元罰鍰。此外，空污小組也在事故點周界外進行檢測，數值尚無異狀，將持續留意空氣品質。（高雄市環保局提供）中央社
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更新時間 : 2024-03-17 16:54 GMT+08:00

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