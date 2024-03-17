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〈時評〉從缺晶片到缺電 台灣企業成長爆發下個挑戰在哪裏？

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2024/03/17 12:08
(圖片來源：路透社)

(圖片來源：路透社)

今年台灣股市最夯的題材是半導體產業鏈，台積電全台拼蓋10座廠，未來高端晶片需求量大，明年全球更大的挑戰在那裡？特斯拉執行長馬斯克說，未來將從「缺晶片」變為「缺電力」，可能將影響晶片發展，並且造成通膨壓力，政府應預先佈局防範。（上）

缺電將成嚴重問題

馬斯克說，人工智慧和電動車正快速發展，明年全世界將面臨電力和變壓器供應緊縮。他肯定目前AI的發展，上線的人工智慧運算似乎每六個月就增加10倍，他從未見過任何類似快速的進展，也不可能永遠如此高速持續下去。人類正處於有史以來最大的技術革命邊緣，下一個短缺的將是降壓變壓器。

他呼籲美國能源業，擴大投資基礎建設，除了支持電動車普及之外，也是為了推動耗電量龐大的AI產業發展。隨著電動車及AI快速的發展，到2045年，全球電力需求將比現在增加兩倍，而到2030年，全球銷售的新車中，有一半將是電動汽車，AI及電動車都需要電力，因此需要大量變壓器。

電費調漲的無奈

電力需求嚴峻，美、台皆然，隨著企業綠電需求快速增加，2025非核家園轉眼即屆，如何滿足全台電力需求，挑戰極大。尤其俄烏戰爭造成國際燃料爆漲，台電連續兩年燃料支出達6千億元，幾達戰前燃料費用的2倍。每度電價成本達4元，台電去年累計虧損已達3826億元，快速向資本額4800億元邁進，再不調整電價，只有破產。

最近傳出政府可能補助台電1000億或1500億元，尚未麈埃落定。但是工業及民生用電調漲，已是無法避免的難題。更大的困擾是通貨膨脹怪獸正在虎視眈眈，準備吞噬經濟成長的成果。以過去經驗推估，電價如漲10%，將造成消費者物價指數（CPI），上升0.12個百分點，如加計間接效果，CPI將上升2 ％，已達通膨警戒線。

工業用電量大

工業用電方面，佔台灣用電量6成，去（2023）年平均每度3.38元，仍為全球第3低，鄰近的韓國工業電價每度4.53元，但是漲幅影響企業生產成本，以及國際競爭力，也是不得不考慮的問題。去年特高壓電力用戶701户，卻耗費793.3億度，全台灣1514萬用電戶，不到0.01%的用電大戶，耗電量高達34%。

台積電2022年耗電210億度，台電公司去年售電單一「護國神山」大戶，即虧損2百億元，因此用電大戶這次難逃被鎖定漲價的目標，但是不景氣的石化、鋼鐵、面板受影響應該較小，半導體產業鏈面對電價上漲的壓力應該較大，這是無法避免的無奈，所幸半導體景氣佳，應在可負擔範圍之內。

綠電

備受關注的綠電發展情況，似乎出乎市場預料，台電公司坦承，去年綠電購電僅占總支出一成，更多的綠電業者已選擇直接跟企業打交道，將綠電直接賣給企業，可以獲得更佳利潤，現在大型案場已有3成，直接售電給民間，比2020年成長9倍之多，顯已成為未來趨勢。

今年有一家大型綠電企業，已將96%綠電直接賣給企業，而不再以台電公司為主要客戶。綠電是國際趨勢，再生能源躉售制度將成為世界各國推動綠能發展普遍的機制，也是企業必須重視的生產成本，近年隨著綠電蓬勃發展，國內綠電價格因供給面擴大，躉售費率下滑，2010年太陽光電費率為11.75元，去年降至4.38元，離岸風電費率亦從2017年每度6.04元，下降至去年4.5元。

根據資誠統計，2023年台灣共發電2821億度，其中包括9.5%再生能源，包括6.3%核能，83%傳統火力機組，再生能源的生產，已超越核能，其中有6％再生能源發電量投入綠電市場交易，合計17億度，其中太陽光電供應量大幅增加，顯示市場對綠電的價格及生產方式，已能接受。

目前已有56家再生能源企業在市場銷售綠能，其中太陽光電躉售費率5.5元以下，自用發電設備年發電量約為86億度，以及第三型自用發電設備年發電量約71億度，這兩類綠電都受到市場的歡迎，也使企業因為有合理的綠電價格，更具有競爭力。歐盟CRAM已制定2030年減碳55％的目標，台灣企業必須配合使用綠電，否則未來出口貿易將嚴重受限，儘管台灣綠電供應成長價格得以壓低，但是綠電需求面大幅成長下，企業生產成本仍難免因此驟增。

全球電力將因電動車及AI科技發展，備感吃緊，誠如馬斯克所言，明年將進入電力吃緊情況，究竟有那些電力產業因此受惠，值得關注，但是政府應注意未來缺電嚴重問題，未雨綢繆，預先規劃各類能源來源，尤其是綠電，其伴隨而來的商機也值得投資人重視。
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電力供應
台積電
半導體
用電大戶

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