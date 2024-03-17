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鋒面漸近、北東降雨機率漸增　３/17週日白天偏熱、台灣北部高溫約27度

金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返也請留意航班資訊。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/17 09:18
鋒面漸近、北東降雨機率漸增　３/17週日白天偏熱、台灣北部高溫約27度

氣象署表示，今天(17日) 白天隨著鋒面逐漸接近、水氣漸增，台中以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星飄雨，彰化以南地區則為多雲到晴天氣。

鋒面漸近、北東降雨機率漸增　３/17週日白天偏熱、台灣北部高溫約27度 (圖/氣象署)

中央氣象署指出，清晨北台灣低溫普遍為攝氏16至18度，其他地區為19至21度，感受稍涼，白天高溫比昨天更高一些，北部、東半部高溫上升到約27度左右，中南部地區約30到32度，感受溫暖偏熱。

入夜後鋒面通過，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島降雨明顯增加，尤其在花東地區有局部較大雨勢發生機率，北部地區及中南部山區亦將有零星短暫陣雨。

金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返也請留意航班資訊。

氣象署已在17日 08:45 發布濃霧特報: 今(17)日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

各縣市本周詳細溫度可參考 氣象署一周預報

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天白天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件仍差，污染物易累積，晚間鋒面通過及大陸冷氣團南下，迎風面擴散條件稍轉好，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

根據中央社，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。
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