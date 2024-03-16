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捕捉上看3億畢卡索真跡！蘇富比、保利台北預展亮點拍品　講座只剩一天暢談奈良美智

蘇富比邀專家舉辦免費講座

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/03/16 20:41
畢卡索真跡1968年《畫家》於蘇富比香港台北預展展出。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）

畢卡索真跡1968年《畫家》於蘇富比香港台北預展展出。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）及保利香港於今(16)日及明日舉辦台北預展。

蘇富比這週末舉行台北預展，拍賣將於4月2日至9日香港會議展覽中心舉行，台北預展經典必看作品來自有「現代梵谷」美譽的已故加拿大籍華裔藝術家王俊傑（Matthew Wong），這位享年35歲的傳奇藝術家作品也正於荷蘭梵高博物館展出，此次預展呈現其2018年油畫《另一天》，估價約800萬（約3200萬台幣）至1200萬港幣。

捕捉上看3億畢卡索真跡！蘇富比、保利台北預展亮點拍品　講座只剩一天暢談奈良美智
王俊傑《另一天》。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）

畢卡索真跡現蹤！1968年《畫家》畫面上見畢卡索半字畫像帶著梵谷帽子，為罕見的蘇富比香港拍賣西方藝術大師，也讓整場拍賣更有看頭，估價為6600萬至9000萬港幣，該畫於台北預展展出時，旁邊為林風眠及吳冠中兩位大師同年作品，形成有趣的橫跨時空對話。

捕捉上看3億畢卡索真跡！蘇富比、保利台北預展亮點拍品　講座只剩一天暢談奈良美智
奈良美智。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）

捕捉上看3億畢卡索真跡！蘇富比、保利台北預展亮點拍品　講座只剩一天暢談奈良美智
朱德群2005年創作的《力爭上游》氣勢磅礡呈現藝術家晚年精闢的繪畫功力，建議到現場觀看感受那力道。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）

奈良美智2008年高逾200公分的壓克力木版畫，主角為一頭棕色短髮身穿淡藍洋裝的女孩叛逆彈吉他，將領銜現當代藝術晚間拍賣，另一件為1994年創作的《冰上的結他女孩》；奢侈品拍賣方面，蘇富比香港將舉行首個「瓊漿盛筵」貴州茅台酒專場拍賣。

蘇富比預展於上午11時至下午6時華南銀行國際會議中心登場，預展期間將舉行免費講座，明日下午3時將討論奈良美智的吉他女孩創作，接著為3時35分藏家對談。

捕捉上看3億畢卡索真跡！蘇富比、保利台北預展亮點拍品　講座只剩一天暢談奈良美智
蘇富比於預展期間舉辦講座開放大眾參加。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）

保利拍賣行此次帶來兩件台灣視覺藝術家袁旃作品，他曾於故宮當研究員以中國水墨畫見長，繪畫時常出現古文物圖騰，並擅長結合當代及傳統風格，使用顏色鮮豔的礦物水粉打造明亮活潑的畫面具個人特色，此次2001年《嘻嘻哈哈》估價為50萬至80萬港幣，首度亮相於2005年台北的誠品畫廊，接著由台北寒舍收藏。

保利香港春拍台北預展於於上午11時至下午6時微風南山藝文展演中心３樓舉行。
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更新時間 : 2024-03-16 21:22 GMT+08:00

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