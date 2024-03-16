遭投資人控隱匿中國銷量下跌 蘋果提出4.9億和解金盼收尾

蘋果公司在 2019 年 1 月突然宣佈，因為中美貿易戰的關係，iPhone 的單季營收預測被大砍達90億美元，由於兩個月前執行長庫克（Tim Cook）才表示中國不會是營收減少的原因之一，此舉讓股東、投資人大感受騙，因此控告詐欺，經過多年紛擾，昨（15）日蘋果提出以 4.9 億美元和解，不過仍有待法官同意。

回顧事件，庫克在 2018 年 11 月曾引用分析師說法，稱由於幾個國家的貨幣走疲，蘋果手機的銷售額在巴西、印度、俄國及土耳其等國家出現下降趨勢，當時庫克說銷量下滑的市場不會包括中國，然而幾天後蘋果就要求其供應商減少 iPhone 產量。

接著在 2019 年 1 月，蘋果調降預期收益，成為 2007 年以來首見，引發市場恐慌，因此隔天蘋果的股價就直接暴跌10%，市值一天內蒸發740億元，這同時還激怒了蘋果的投資人，因此對其提起集體訴訟。

負責審理此案的地區法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）在去（2023）年6月駁回了蘋果撤銷訴訟的請求，表示她與陪審團有理由相信蘋果內部早就知道中國因經濟成長放緩會導致手機需求及銷量下跌，且 2018 年當時就已經在討論這些問題，顯然並非單單只是人民幣走貶造成的匯兌損失而已。

代表投資人的美國律師事務所 Robbins Geller Rudman & Dowd 表示，蘋果提出和解對集體訴訟來說是個好消息，若最後達成和解，在 2018 年 11 月至 2019 年 1 月間購買蘋果股票的人也可以分得和解金。

據《路透社》報導，蘋果拒絕將和解定調為承認詐欺罪名，僅表示和解將能避免進一步的訴訟費用，以及被模糊焦點。