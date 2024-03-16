台灣影音媒體TaiwanPlus再登國際舞台！三檔原創節目榮獲佳績

台灣國際影音媒體 TaiwanPlus原創節目再度於國際大獎脫穎而出，招牌美食節目《 Jason's Table: Masterful Dishes傑森的驚奇餐桌》榮獲有「美食、時尚及生活風格類媒體奧斯卡」之稱的「The Taste Awards」最佳亞洲節目獎（The Best Asia），同時入圍最佳新影集、最佳族群生活風格節目。
另兩檔自製節目《Craftsoul藝境》、《Happy Fisherman豪哥海上看台灣》，也分別入圍「Angeles Documentaries」 和榮獲LAFA洛杉磯電影獎（Los Angeles Film Awards ） 二月最佳電視劇獎，三檔節目共奪下2獲獎3入圍的耀眼成績。
今年邁入第15屆的「The Taste Awards」是表彰生活娛樂行業的獎項，也是對生活風格類節目與電影主持人、導演、製片的最高榮譽，每年頒獎典禮上眾星雲集，知名媒體及平台皆曾與會，如TLC、Discovery、PBS、NBC、Sony、Dreamworks、Netflix等，今年在美國比佛利山莊舉行，與會者從各國盛裝出席。
此次獲得「The Taste Awards」最佳亞洲節目獎、入圍最佳新影集、最佳族群生活風格節目的節目《 Jason's Table: Masterful Dishes》，是TaiwnaPlus高人氣節目，由「亞洲廚神」王凱傑（Jason Wang）主持，最新一季中，王凱傑親自走訪台灣12位名廚的拿手料理，再重新詮釋，創造出12道Jason的獨家佳餚，24道美食樣樣令人垂涎三尺、食指大動。
「Angeles Documentaries」是專門關注紀錄片的電影活動，格外重視影片兼具吸引人又有教育性質的難度，本次TaiwanPlus入圍紀錄片為展現台灣匠人精神的《Craftsoul》製鼓篇「Making the Thunderous Drum」，貼身拍攝百年鼓作坊「响仁和」第二代繼承人王錫坤的製鼓過程，向觀眾展示台灣的精細工藝，以及匠師所堅持的百年傳統。評審團隊提及入圍原因：「《Craftsoul》完美詮釋了透過觀察來學習的影像模式，而節目內的影像和聲音，引導了觀眾去探索大眾所不知的技藝。」《Craftsoul》最新一季即將於本月上線。
屢獲國際大獎肯定的TaiwanPlus招牌節目《Happy Fisherman豪哥海上看台灣》，繼2022年獲得亞洲影藝創意大獎（AAA）National Winner殊榮、2023年入圍紐約電視電影節後，2024年初再斬獲LAFA洛杉磯電影獎二月最佳電視劇獎。
此節目由熱愛台灣的前美國商會執行長李豪（Leo Seewald）主持，為了帶領觀眾探索全台超過200個漁港，李豪和攝影團隊特地考取漁民身分以利拍攝，李豪還購入一艘漁船，節目中可見他駕駛「快樂漁夫號」體驗各地漁港鮮美海味及探索漁民的職人精神。
TaiwanPlus執行長余佳璋聞訊表示：「TaiwanPlus成軍三年，已在國內外影展及獎項中屢創佳績，這個榮譽屬於TaiwanPlus每位同仁，真的格外感謝製作團隊與所有參與同仁的付出與努力。TaiwanPlus將持續推出更多優良影視內容，讓世界看見台灣。」