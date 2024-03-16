台灣影音媒體TaiwanPlus再登國際舞台！三檔原創節目榮獲佳績

台灣國際影音媒體 TaiwanPlus原創節目再度於國 際大獎脫穎而出，招牌美食節目《 Jason's Table: Masterful Dishes傑森的驚奇餐桌》榮獲有「美食、 時尚及生活風格類媒體奧斯卡」之稱的「The Taste Awards」最佳亞洲節目獎（The Best Asia），同時入圍最佳新影集、最佳族群生活風格節目。

另兩檔自製節目《Craftsoul藝境》、《Happy Fisherman豪哥海上看台灣》，也分別入圍「Angele s Documentaries」 和榮獲LAFA洛杉磯電影獎（Los Angeles Film Awards ） 二月最佳電視劇獎，三檔節目共奪下2獲獎3入 圍的耀眼成績。

今年邁入第15屆的「The Taste Awards」是表彰生活娛樂行業的獎項， 也是對生活風格類節目與電影主持人、導演、製片的最高榮譽， 每年頒獎典禮上眾星雲集，知名媒體及平台皆曾與會，如TLC、D iscovery、PBS、NBC、Sony、Dreamwor ks、Netflix等，今年在美國比佛利山莊舉行， 與會者從各國盛裝出席。

此次獲得「The Taste Awards」最佳亞洲節目獎、入圍最佳新影集、 最佳族群生活風格節目的節目《 Jason's Table: Masterful Dishes》，是TaiwnaPlus高人氣節目，由「 亞洲廚神」王凱傑（Jason Wang）主持，最新一季中，王凱傑親自走訪台灣12位名廚的拿 手料理，再重新詮釋，創造出12道Jason的獨家佳餚，24道 美食樣樣令人垂涎三尺、食指大動。

「Angeles Documentaries」是專門關注紀錄片的電影活動， 格外重視影片兼具吸引人又有教育性質的難度，本次TaiwanP lus入圍紀錄片為展現台灣匠人精神的《Craftsoul》 製鼓篇「Making the Thunderous Drum」，貼身拍攝百年鼓作坊「响仁和」 第二代繼承人王錫坤的製鼓過程，向觀眾展示台灣的精細工藝， 以及匠師所堅持的百年傳統。評審團隊提及入圍原因：「《Craf tsoul》完美詮釋了透過觀察來學習的影像模式， 而節目內的影像和聲音，引導了觀眾去探索大眾所不知的技藝。」《 Craftsoul》最新一季即將於本月上線。

屢獲國際大獎肯定的TaiwanPlus招牌節目《Happy Fisherman豪哥海上看台灣》，繼2022年獲得亞洲影藝 創意大獎（AAA）National Winner殊榮、2023年入圍紐約電視電影節後，2024年 初再斬獲LAFA洛杉磯電影獎二月最佳電視劇獎。

此節目由熱愛台灣的前美國商會執行長李豪（Leo Seewald）主持，為了帶領觀眾探索全台超過200個漁港， 李豪和攝影團隊特地考取漁民身分以利拍攝，李豪還購入一艘漁船， 節目中可見他駕駛「快樂漁夫號」 體驗各地漁港鮮美海味及探索漁民的職人精神。

TaiwanPlus執行長余佳璋聞訊表示：「Taiwan Plus成軍三年，已在國內外影展及獎項中屢創佳績， 這個榮譽屬於TaiwanPlus每位同仁， 真的格外感謝製作團隊與所有參與同仁的付出與努力。Taiwan Plus將持續推出更多優良影視內容，讓世界看見台灣。」