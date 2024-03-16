台瑞共製舞台劇《這不是個大使館》　台灣大使館現身歐洲談台灣外交處境

在文化部及駐法國台灣文化中心的支持下，台、瑞共製的舞台劇《這不是個大使館》自即日起至3月24日在瑞士洛桑「共同節目藝術節」（Festival Programme Commun）盛大演出8場。全球首個直指台灣國家定位及外交處境的劇場作品，將成為藝術節的亮點節目。

《這不是個大使館》由國家兩廳院、洛桑維蒂劇院共同製作，由德國「里米尼紀錄劇團」史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）擔任編導，並結合台、歐團隊，歷經逾1年醞釀而成。編導凱吉在2022年底受兩廳院邀請來台駐村，返歐後即與巴文中心討論創作概念及演出素材，繼今年1月在德國柏林首演，在歐洲的巡演持續開展中。結束瑞士演出後，將陸續在奧地利、西班牙、法國、捷克、荷蘭及德國的重要劇院及藝術節登台。

《這不是個大使館》透過前駐外大使、NGO公民社會領袖、新銳藝術家3位素人演員，到各國的劇場空間模擬台灣大使館開館及外交工作實戰場景，觸發觀者思考台灣特殊的國家定位及國際局勢議題。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，近年台、瑞文化交流更加全面並深入，洛桑除了是奧林匹克之都，也是瑞士藝文生態系最為活躍之地，是巴文中心近年來耕耘的重點地帶。今年適逢奧運年，巴文中心與維蒂劇院、Plateforme 10藝文園區、瑞士電影資料館等洛桑3大館特別聯手打造「共同節目藝術節─台灣焦點」單元，以一系列的表演及視覺藝術展演、電影放映等活動，要帶給當地觀眾多元的台灣文化體驗。

里米尼紀錄劇團於2000年成立，由賀爾歌達．豪克（Helgard Haug）、史蒂芬．凱吉及丹尼爾．威哲爾（Daniel Wetzel）組成。編導凱吉擅長「外交劇場」（Theater of diplomacy）及錄像呈現手法，曾多次以外交場合及會議為題材，將牽動全球局勢及國際發展的關鍵時刻及決策過程搬上舞台，並在舞台上呈現等比例縮小的「場景模型」，搭配即時投影及表演者現場演出，模擬國際會議現場。搬演過的外交場景包括「世界氣候變遷會議」、「達沃斯世界經濟論壇」、「聯合國安全理事會」等。