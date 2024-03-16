「與保守價值背道而馳」美前副總統潘斯：無法昩著良心支持川普

潘斯（Mike Pence）作為川普執政期間的副總統，本身在共和黨內部具有一定的聲量，對於這次的美國大選，雖然他曾表示會支持任何黨內最後派出的候選人，昨（15）日上《福斯新聞》（Fox News）節目時卻指出「無法昩著良心支持川普」，並警告共和黨須小心川普所採取的民粹主義路線。

據CNN報導，潘斯表示，儘管他對於與川普共同執政期間的種種政績感到十分自豪，但川普現正在推行的政策與過去執政期間他所相信的傳統價值已開始背道而馳，這包括拒絕直接面對美國國債問題、不願意再堅持生命的神聖性（墮胎議題），本週他更是在對中國採取更強硬立場上態度大轉彎，這些都是他無法昩著良心支持川普的原因之一。

對此，川普的態度也很明顯，他曾公開宣稱潘斯若不角逐本屆總統，就應該要支持他，在潘斯上節目之後，他就意有所指地回擊指出，是他讓潘斯當了自己副總統，無奈在政治圈，「就是會有不忠誠的人」。

事實上，潘斯也並不是這次大選才「突然」決定與川普分道揚鑣，而是早就有跡可循。

2021年1月6日美國國會山莊內正在進行選舉人團計票，而依照憲法，兼任參議院院長的副總統潘斯要負責在最後一關認證新任總統的當選，然而，時任總統的川普不僅不承認開票結果，還多次宣稱「選舉結果遭竊」，堅持是因為做票、舞弊等問題讓他沒有辦法連任，要求儀式性監票的潘斯拒絕履行憲法義務，不承認拜登勝選，不過當時遭到潘斯拒絕。

川普隨後鼓動自己在國會山莊前草皮上抗議的支持者「激烈戰鬥」、「奪回國家」，上千名支持者隨即開始向國會山莊「進軍」，最後突破國會大廈的外圍安保措施入侵內部，這導致所有內部的議員被緊急疏散，入侵內部的支持者「佔領」國會數個小時，混亂中有多人喪生，成為震驚全球的「美國國會山騷亂」。

潘斯在騷亂發生後指出，是川普「魯莽的言論」導致暴力無法之徒入侵國會，對國會成員及其家人造成生命安全，同時更在去（2023）年的競選活動上警告，共和黨需注意川普及其支持者帶來的「民粹主義警報」（siren song of populism）。

不過潘斯也說，雖然不支持川普，拜登也更不會是他的選擇，同時也不會以第三方候選人的身份參選，他現在的想法就是「保留自己的一票」。