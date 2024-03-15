台北市議員陳重文疑收監視器業者上千萬賄賂 台北地院晚間裁定200萬元交保

國民黨籍台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，金額近千萬元，北檢昨(14日) 指揮廉政署搜索、約談陳重文等14人。檢方漏夜複訊後，今天(15日) 將陳重文聲押禁見。台北地方法院晚間裁定200萬元交保。

檢廉獲報，台灣智慧光網承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算，網路傳輸服務費降低為4.6億元，台智光李姓負責人擔心損失8600萬元利潤，向陳重文尋求協助。

檢調循線查出，台智光負責人李慶煌向陳重文尋求協助，疑似於去年12月至今年1月間收受李慶煌交付的賄款、不正利益等款項，金額估計上千萬。

中央社報導，檢廉懷疑，陳重文於去年12月至今年1月間涉嫌圖利李姓負責人，隨後多次透過公開與書面質詢的方式，施壓市警局依原網路傳輸服務費的舊合約費率換算，雙方經多次協商，最後把預算調整為5.2億餘元過關。此外，與陳重文有關的帳戶查出數百萬元金流。

台灣智慧光網負責人李慶煌（前）涉嫌行賄國民黨台北市議員陳重文施壓市警局，台北地檢署14日指揮廉政署搜索、約談，經檢方漏夜複訊後，15日上午諭令李慶煌以新台幣350萬元交保。中央社

台北地檢署昨(14日) 指揮廉政署兵分26路搜索陳重文的議會辦公室、住居所、地方服務處，以及李男名下公司台智光、台通光電，約談陳重文、陳重文白姓妻子、李男等9名被告、5名證人，陸續移送北檢。

檢察官漏夜複訊後，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院審理後，15日晚間裁定陳重文新台幣200萬元交保，檢方不排除提起抗告。

民眾黨主席柯文哲15日上午針對陳重文遭聲押受訪表示，凡走過必留下痕跡，他曾在一年多前抨擊此事，若是議員施壓，市府要有勇氣堅持。

柯文哲表示，凡走過必留下痕跡，台北市的監視器85%採2M傳輸速度就可解決，議會加上但書，要求若要用2M傳輸速度，只能買100萬畫素的攝影機，問題是現在已沒有生產100萬畫素攝影機，而這條但書就是逼台北市政府用3M的傳輸速度設備。

柯文哲表示，若100%改成3M的傳輸速度設備，市府每年增加新台幣8000萬元預算，這根本有問題，因此他當年開記者會抨擊此事，指國民黨跟民進黨在他還沒下台就聯合污錢，而且是財團勾結議會、詐取國家錢財。

柯文哲表示，他後來卸任台北市長後，不曉得蔣市府如何執行、是否放水這條預算，如果是議員施壓，市府要有勇氣，「該堅持要堅持」。

廉政署人員14日上午前往國民黨籍台北市議員陳重文議會辦公室展開調查作業，並關上大門。中央社