Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台北市議員陳重文疑收監視器業者上千萬賄賂 台北地院晚間裁定200萬元交保

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/15 20:43
國民黨台北市議員陳重文（右）疑收受承攬警用監視器業者賄賂，金額新台幣近千萬元，台北地檢署14日指揮廉政署搜索陳重文的議會辦公室、住居所等處...

國民黨台北市議員陳重文（右）疑收受承攬警用監視器業者賄賂，金額新台幣近千萬元，台北地檢署14日指揮廉政署搜索陳重文的議會辦公室、住居所等處...

國民黨籍台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，金額近千萬元，北檢昨(14日) 指揮廉政署搜索、約談陳重文等14人。檢方漏夜複訊後，今天(15日) 將陳重文聲押禁見。台北地方法院晚間裁定200萬元交保。

檢廉獲報，台灣智慧光網承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算，網路傳輸服務費降低為4.6億元，台智光李姓負責人擔心損失8600萬元利潤，向陳重文尋求協助。

檢調循線查出，台智光負責人李慶煌向陳重文尋求協助，疑似於去年12月至今年1月間收受李慶煌交付的賄款、不正利益等款項，金額估計上千萬。

中央社報導，檢廉懷疑，陳重文於去年12月至今年1月間涉嫌圖利李姓負責人，隨後多次透過公開與書面質詢的方式，施壓市警局依原網路傳輸服務費的舊合約費率換算，雙方經多次協商，最後把預算調整為5.2億餘元過關。此外，與陳重文有關的帳戶查出數百萬元金流。

台北市議員陳重文疑收監視器業者上千萬賄賂 台北地院晚間裁定200萬元交保台灣智慧光網負責人李慶煌（前）涉嫌行賄國民黨台北市議員陳重文施壓市警局，台北地檢署14日指揮廉政署搜索、約談，經檢方漏夜複訊後，15日上午諭令李慶煌以新台幣350萬元交保。中央社

台北地檢署昨(14日) 指揮廉政署兵分26路搜索陳重文的議會辦公室、住居所、地方服務處，以及李男名下公司台智光、台通光電，約談陳重文、陳重文白姓妻子、李男等9名被告、5名證人，陸續移送北檢。

檢察官漏夜複訊後，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院審理後，15日晚間裁定陳重文新台幣200萬元交保，檢方不排除提起抗告。

民眾黨主席柯文哲15日上午針對陳重文遭聲押受訪表示，凡走過必留下痕跡，他曾在一年多前抨擊此事，若是議員施壓，市府要有勇氣堅持。

柯文哲表示，凡走過必留下痕跡，台北市的監視器85%採2M傳輸速度就可解決，議會加上但書，要求若要用2M傳輸速度，只能買100萬畫素的攝影機，問題是現在已沒有生產100萬畫素攝影機，而這條但書就是逼台北市政府用3M的傳輸速度設備。

柯文哲表示，若100%改成3M的傳輸速度設備，市府每年增加新台幣8000萬元預算，這根本有問題，因此他當年開記者會抨擊此事，指國民黨跟民進黨在他還沒下台就聯合污錢，而且是財團勾結議會、詐取國家錢財。

柯文哲表示，他後來卸任台北市長後，不曉得蔣市府如何執行、是否放水這條預算，如果是議員施壓，市府要有勇氣，「該堅持要堅持」。

台北市議員陳重文疑收監視器業者上千萬賄賂 台北地院晚間裁定200萬元交保廉政署人員14日上午前往國民黨籍台北市議員陳重文議會辦公室展開調查作業，並關上大門。中央社
北市
警用監視器
CCTV
陳重文
台智光

相關新聞

剴剴案社工遭獵巫、上銬調查 新北社工師公會：為何每次都檢討社工 應大力譴責加害人
剴剴案社工遭獵巫、上銬調查 新北社工師公會：為何每次都檢討社工 應大力譴責加害人
2024/03/13 16:29
【更新】北台灣「康橋國際學校」校車翻覆20傷、14學生請假　事故司機暫停駛
【更新】北台灣「康橋國際學校」校車翻覆20傷、14學生請假　事故司機暫停駛
2024/03/12 15:55
蘇丹紅產品1.7萬瓶流入市面　北市衛生局：全聯不分批次全面下架「B.B十三香辣油」
蘇丹紅產品1.7萬瓶流入市面　北市衛生局：全聯不分批次全面下架「B.B十三香辣油」
2024/03/09 09:57
ACE虛擬貨幣詐騙案第三波查緝 檢警逮14人
ACE虛擬貨幣詐騙案第三波查緝 檢警逮14人
2024/03/08 20:57
【更新】社會局女科員與男友涉販毒 2人各20萬元交保　北市府決議停職
【更新】社會局女科員與男友涉販毒 2人各20萬元交保　北市府決議停職
2024/03/07 17:26

更新時間 : 2024-03-15 23:47 GMT+08:00

最受歡迎

南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映
真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
IU燦笑接過粉絲小禮物　竟又是台灣零食「義美小泡芙」！
IU燦笑接過粉絲小禮物　竟又是台灣零食「義美小泡芙」！
訓練半年！富瑜文教基金會首度攜盧森堡團隊　史詩級《台灣AI組曲》磅礡登場
訓練半年！富瑜文教基金會首度攜盧森堡團隊　史詩級《台灣AI組曲》磅礡登場
武陵農場結冰了！-0.6度低溫藤花園變身冰晶世界
武陵農場結冰了！-0.6度低溫藤花園變身冰晶世界
打造友善育兒職場 勞動部擬試辦彈性育嬰假 預計年底上路
打造友善育兒職場 勞動部擬試辦彈性育嬰假 預計年底上路