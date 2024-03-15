韓劇「魷魚遊戲」爺爺吳永洙涉性騷　一審判8個月

韓劇「魷魚遊戲」中飾演001號「剛布爺爺」的78歲演員吳永洙，因涉嫌性騷擾，於前年被起訴，南韓地方法院今（15）日一審判決出爐，被判處8個月有期徒刑、2年緩刑。

吳永洙涉嫌於2017年夏天演出話劇時，於散步的路上擁抱受害女性A某，並在A某住家前親吻其臉頰，並在2022年11月遭起訴。

檢方於上個月2日的判決中表示，被告曾向受害者發送道歉簡訊，卻又在事後以「像自己女兒一樣」為由逃避責任，讓受害者感到挫折，並求處一年有期徒刑。

被告吳永洙雖曾表示，有在被害女性要求下道歉過，但在法庭上又聲稱，當時是因害怕會影響演出，為了安撫女子才道歉；此外，法院也認為，吳永洙稱該名女子像自己女兒一樣才緊抱，間接承認自己有做出犯罪嫌疑舉動。

吳永洙律師於法庭上表示，除了受害者的陳述，以及由此衍生出的證據外，沒有足夠的證據證明此事件，從事發的場所、時間與其他條件來看，他認為很難做出性騷擾行為。

吳永洙律師所說的「衍生出的證據」，是指被害人的日記內容、事發後的心理諮商內容等，法院認為上述證據都與報案內容相符，陳述一致，也包含親身經歷過才能做出的陳述，因此判定吳永洙有罪。

吳永洙在最後陳述中表示，這樣站在法庭上，讓他感到非常痛苦，很慘淡，感覺整個人生都崩潰了。