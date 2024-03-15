六都第一座　大同國小都會區原住民文化學習場域歡慶啟用

新北市大同國民小學今(15)日舉辦Makapah ay原住民文化學習教室落成啟用典禮， 為六都第一座都會區原住民文化學習場域。 啟用儀式採阿美族傳統祭儀進行，透過頭目祈福儀式， 祝福學生在文化學習教室學習順利； 同時師生與來賓一起搗麻糬慶祝新屋落成，祈求學校校務順利推展， 期盼學生能透過學習教室浸潤阿美族文化。

教育局長張明文參加啟用典禮時表示，新北市原住民人口數近6萬人 ，原住民學生更多達萬人，然而多數原住民族孩子身處都會地區， 缺乏族語學習沉浸式的環境， 因此新北市致力推展都會區的原住民族教育，落實全民原教。 本次大同國小申請營造原住民文化學習場域計畫， 打造都會區的原民文化學習教室， 不只是讓原民的孩子知道自己來自何處， 更希望讓非原民籍的孩子了解原住民族的歷史、生活與技藝， 進而尊重多元文化。

校長高烱琪表示，大同國小是新北市原住民特色學校， 學校雖然位於都會地區，但積極發展原住民族教育， 未來原住民文化學習教室也將與學校的校訂課程結合， 學生學習砍竹子搭建竹製休憩涼亭，透過編織課認識族群的色彩， 在野菜烹飪課中體會野菜文化， 相信豐富的課程必定能使原民文化深植學生心中。

組長尤天予表示，身為一位原住民老師， 能在都會區學校裡擁有一個屬於原民文化的學習空間， 能感受到學校對原住民文化的重視， 也可以讓師生能與部落社區緊密連結，有助於傳承原住民文化。 阿美族專職族語老師林瑞櫻提到， 過去學生上族語課多是透過圖片與影片幫助學生認識詞彙， 現在有了文化學習教室，透過實際情境給予學生更具象的連結， 也給予原民孩子歸屬感。

六年級的吳宜蓁同學擔任文化學習教室啟用典禮的小小導覽員， 說到野菜烹飪課程中的搗麻糬活動， 讓他想起在花蓮縣光復鄉的老家，當家裡有客人時，akong(祖 父)、ama(祖母)就會搗麻糬給客人吃， 在學習文化導覽過程中，彷彿回到兒時記憶中， 親戚們敲打樂器唱歌跳舞與大家一起吃著傳統美食的回憶， 喚起對自己文化的認同與歸屬感。五年級的劉彥孜同學是閩南人， 他表示透過參與文化學習教室的興建，第一次砍竹子蓋房子， 也學習用編織機編織出漂亮的裝飾品， 讓他覺得阿美族就地取材搭建房子不只是厲害，還相當環保。

教育局表示，新北市推動全民原教不遺餘力， 一年挹注於原民相關事務經費超過4,500萬元， 除了向教育部爭取原住民族文化學習場域的設置， 也透過教育的力量，積極扎根原住民族語言及文化。

在族語傳承方面，領先全國辦理族語教師認證輔導班， 培育族語師資，新添生力軍， 每年全國各縣市通過高級認證平均人數約3人，112年新北市就有 高達11位學員通過，遠高於全國平均，績效卓著； 在文化推廣的方面，全國唯一編列專案經費辦理太陽計畫， 補助原住民重點學校，也鼓勵發展原住民特色學校， 深耕原住民教育；110學年起全國首創原住民文化列車講座， 透過講師巡迴宣講，讓都會區的學生認識與瞭解原住民族文化， 學習尊重多元，落實「全民原教」。

大同國小原住民文化教室啟用。（圖／新北市教育局）

搗麻糬歡慶文化學習教室啟用。(圖／新北市教育局)