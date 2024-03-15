六都第一座　大同國小都會區原住民文化學習場域歡慶啟用

新北市大同國民小學今(15)日舉辦Makapahay原住民文化學習教室落成啟用典禮，為六都第一座都會區原住民文化學習場域。啟用儀式採阿美族傳統祭儀進行，透過頭目祈福儀式，祝福學生在文化學習教室學習順利；同時師生與來賓一起搗麻糬慶祝新屋落成，祈求學校校務順利推展，期盼學生能透過學習教室浸潤阿美族文化。
教育局長張明文參加啟用典禮時表示，新北市原住民人口數近6萬人，原住民學生更多達萬人，然而多數原住民族孩子身處都會地區，缺乏族語學習沉浸式的環境，因此新北市致力推展都會區的原住民族教育，落實全民原教。本次大同國小申請營造原住民文化學習場域計畫，打造都會區的原民文化學習教室，不只是讓原民的孩子知道自己來自何處，更希望讓非原民籍的孩子了解原住民族的歷史、生活與技藝，進而尊重多元文化。
校長高烱琪表示，大同國小是新北市原住民特色學校，學校雖然位於都會地區，但積極發展原住民族教育，未來原住民文化學習教室也將與學校的校訂課程結合，學生學習砍竹子搭建竹製休憩涼亭，透過編織課認識族群的色彩，在野菜烹飪課中體會野菜文化，相信豐富的課程必定能使原民文化深植學生心中。
組長尤天予表示，身為一位原住民老師，能在都會區學校裡擁有一個屬於原民文化的學習空間，能感受到學校對原住民文化的重視，也可以讓師生能與部落社區緊密連結，有助於傳承原住民文化。阿美族專職族語老師林瑞櫻提到，過去學生上族語課多是透過圖片與影片幫助學生認識詞彙，現在有了文化學習教室，透過實際情境給予學生更具象的連結，也給予原民孩子歸屬感。
六年級的吳宜蓁同學擔任文化學習教室啟用典禮的小小導覽員，說到野菜烹飪課程中的搗麻糬活動，讓他想起在花蓮縣光復鄉的老家，當家裡有客人時，akong(祖父)、ama(祖母)就會搗麻糬給客人吃，在學習文化導覽過程中，彷彿回到兒時記憶中，親戚們敲打樂器唱歌跳舞與大家一起吃著傳統美食的回憶，喚起對自己文化的認同與歸屬感。五年級的劉彥孜同學是閩南人，他表示透過參與文化學習教室的興建，第一次砍竹子蓋房子，也學習用編織機編織出漂亮的裝飾品，讓他覺得阿美族就地取材搭建房子不只是厲害，還相當環保。
教育局表示，新北市推動全民原教不遺餘力，一年挹注於原民相關事務經費超過4,500萬元，除了向教育部爭取原住民族文化學習場域的設置，也透過教育的力量，積極扎根原住民族語言及文化。
在族語傳承方面，領先全國辦理族語教師認證輔導班，培育族語師資，新添生力軍，每年全國各縣市通過高級認證平均人數約3人，112年新北市就有高達11位學員通過，遠高於全國平均，績效卓著；在文化推廣的方面，全國唯一編列專案經費辦理太陽計畫，補助原住民重點學校，也鼓勵發展原住民特色學校，深耕原住民教育；110學年起全國首創原住民文化列車講座，透過講師巡迴宣講，讓都會區的學生認識與瞭解原住民族文化，學習尊重多元，落實「全民原教」。
大同國小原住民文化教室啟用。（圖／新北市教育局）
搗麻糬歡慶文化學習教室啟用。(圖／新北市教育局)