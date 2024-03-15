萬金杜鵑雙北合作　3/15起台北大安森林公園美麗綻放

今年由13組藝術家團隊與萬金地區在地杜鵑花農們共同合作，以培育杜鵑的溫室為布展主體打造萬金杜鵑花屋，好評不斷，今(15)日起8座花藝作品至台北大安森林公園，與台北杜鵑花季共同展出，另目前萬里瑪鋉溪畔種植的杜鵑也正在綻放中，新北市農業局邀請民眾要把握杜鵑爆花的好時機進場觀賞。
新北市農業局長李玟表示，新北萬里及金山區是全台灣最大、品質最好的杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株，培養出的杜鵑花遠近馳名，市府推動萬金杜鵑13組藝術家團隊與萬里、金山在地傑出花農強強聯手，在萬里觀光公園、瑪鋉運動公園及4處花農苗圃，打造13座各具特色的杜鵑花屋，其中8座作品將於3月15日移至台北大安森林公園展出，與台北杜鵑花季合作展出。
這次至台北大安森林公園的藝術家作品包含：LoLA CINEMA影像工作室朱厚承團隊以杜鵑花農視角所創作的「我們的日常」；長欣花樹鄭光育團隊利用北海岸的海洋廢棄物打造的「夢想飛行船」；主播蔣雅淇創作的「綻放如憶」；青埕設計研究室郭俠邑團隊以魚路古道為意象打造的「萬金映山紅」；虹鋼鍛藝周視民取自台灣鐵皮工坊為靈感所創作的「紅色異想空間」；璐露野生活璐露野打造結合禪心的溫室山房「境然」；GQ 國際中文版全媒體總編輯杜祖業打造雜誌封面打卡牆「萬金杜鵑創刊號」；木夫郭家宏團隊打造的杜鵑花車「春之窗」等8座以「萬金杜鵑」為主題之年度花藝大作，今(15)日起前進大安森林公園，展期將在24日結束。
其中在萬里展區大獲好評的花藝作品「我們的日常」，運用了台交杜鵑、西洋杜鵑、平戶杜鵑、萬里小玫瑰、烏來杜鵑及花農柳枝芳自行雜交的新品種杜鵑等，以杜鵑花農的主觀視角呈現栽培、呵護杜鵑花的悉心過程及紀錄花農日常，這不僅是對辛勤耕耘的農人致敬，更是呈現大自然中的和諧共生，使觀者沉浸在寧靜又充滿生機的花田，洗滌於大自然之中。除了在大安森林公園外，萬里瑪鋉溪畔種植的2萬株杜鵑，目前也正綻放中，民眾不妨趁著好天氣，趕快來趟北海岸賞花之旅。
今(15)日起8座萬金杜鵑花藝作品至台北大安森林公園，與台北杜鵑花季共同展出。(圖／新北市政府農業局)
在萬里展區大獲好評的花藝作品「我們的日常」，以杜鵑花農的主觀視角呈現栽培、呵護杜鵑花的悉心過程及紀錄花農日常。(圖／新北市政府農業局)