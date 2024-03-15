萬金杜鵑雙北合作　3/15起台北大安森林公園美麗綻放

今年由13組藝術家團隊與萬金地區在地杜鵑花農們共 同合作，以培育杜鵑的溫室為布展主體打造萬金杜鵑花屋， 好評不斷，今(15)日起8座花藝作品至台北大安森林公園， 與台北杜鵑花季共同展出， 另目前萬里瑪鋉溪畔種植的杜鵑也正在綻放中， 新北市農業局邀請民眾要把握杜鵑爆花的好時機進場觀賞。

新北市農業局長李玟表示，新北萬里及金山區是全台灣最大、 品質最好的杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株 ，培養出的杜鵑花遠近馳名，市府推動萬金杜鵑13組藝術家團隊與 萬里、金山在地傑出花農強強聯手，在萬里觀光公園、 瑪鋉運動公園及4處花農苗圃，打造13座各具特色的杜鵑花屋， 其中8座作品將於3月15日移至台北大安森林公園展出， 與台北杜鵑花季合作展出。

這次至台北大安森林公園的藝術家作品包含：LoLA CINEMA影像工作室朱厚承團隊以杜鵑花農視角所創作的「 我們的日常」； 長欣花樹鄭光育團隊利用北海岸的海洋廢棄物打造的「夢想飛行船」 ；主播蔣雅淇創作的「綻放如憶」； 青埕設計研究室郭俠邑團隊以魚路古道為意象打造的「萬金映山紅」 ；虹鋼鍛藝周視民取自台灣鐵皮工坊為靈感所創作的「 紅色異想空間」；璐露野生活璐露野打造結合禪心的溫室山房「 境然」；GQ 國際中文版全媒體總編輯杜祖業打造雜誌封面打卡牆「 萬金杜鵑創刊號」；木夫郭家宏團隊打造的杜鵑花車「春之窗」等8 座以「萬金杜鵑」為主題之年度花藝大作，今(15) 日起前進大安森林公園，展期將在24日結束。

其中在萬里展區大獲好評的花藝作品「我們的日常」， 運用了台交杜鵑、西洋杜鵑、平戶杜鵑、萬里小玫瑰、 烏來杜鵑及花農柳枝芳自行雜交的新品種杜鵑等， 以杜鵑花農的主觀視角呈現栽培、 呵護杜鵑花的悉心過程及紀錄花農日常， 這不僅是對辛勤耕耘的農人致敬，更是呈現大自然中的和諧共生， 使觀者沉浸在寧靜又充滿生機的花田，洗滌於大自然之中。 除了在大安森林公園外，萬里瑪鋉溪畔種植的2萬株杜鵑， 目前也正綻放中，民眾不妨趁著好天氣，趕快來趟北海岸賞花之旅。

今(15)日起8座萬金杜鵑花藝作品至台北大安森林公園，與台北杜鵑花季共同展出。(圖／新北市政府農業局)

在萬里展區大獲好評的花藝作品「我們的日常」，以杜鵑花農的主觀視角呈現栽培、呵護杜鵑花的悉心過程及紀錄花農日常。(圖／新北市政府農業局)