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國民黨智庫董監事改選　朱立倫：改革不易、願扮黑臉

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/15 17:35
（圖／朱立倫臉書）　

（圖／朱立倫臉書）　

國民黨智庫國家政策研究基金會今天(3/15) 完成董監事改選，黨主席朱立倫表示，智庫給國民黨在政策與議題上許多的幫助，但也已到需要大幅度改革與轉型的時候，內造化、輕量化與年輕化勢在必行，目標就是讓智庫能永續。

他同時指出，改革不是一件容易的事情，過程中一定需要有人扮黑臉，接受質疑與批判，他願意擔任這角色。

中央社報導，國民黨智庫今完成董監事改選，納入10名立委，包括陳菁徽、吳宗憲、葛如鈞、林倩綺、翁曉玲、王育敏、陳永康、林德福、柯志恩等9人擔任董事，許宇甄擔任監事。

朱立倫下午透過臉書表示，智庫扮演重要角色，給國民黨在政策與議題上許多幫助，然而隨著社會快速變遷，智庫已經到了需要大幅度改革、轉型的時候，內造化、輕量化與年輕化勢在必行，目標就是要讓智庫能夠永續。

朱立倫指出，內造化部分，智庫必須結合立法院黨團、地方政府的意見共同運作，將多名專業立委納入董監事會，一起讓智庫能夠接軌民意，關注社會重大議題，提出符合民眾需要、有感的政策。

輕量化改革部分，朱立倫說，綜觀不論是國內還是國外智庫，都要接納更多社會資源與社會力量，智庫的輕量化不僅是為了讓政策與理念能永續，更是能夠面向社會、找回社會力。

朱立倫還指出，智庫也需要年輕化、議題年輕化，將比照立法院8個委員會建立8大領域政策協作平台，與立法院接軌、社會議題接軌，快速因應變化。

朱立倫表示，他要特別感謝卸任董事過去的付出，並願意在之後繼續擔任顧問和大家一起奮鬥，相信智庫一定能改革成功，讓智庫越來越好。

朱立倫強調，改革從來不是一件容易的事情，而在這個過程中，一定需要有人扮黑臉，接受外界的質疑與批判；他願意擔任這個角色，只要國民黨能夠更好、能夠永續，所有罵名他都可以承擔。改革刻不容緩、唯有大刀闊斧的改變，國民黨才能逆境重生。
國民黨
智庫
國家政策研究基金會
朱立倫

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