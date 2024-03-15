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為地球減碳！林業及自然保育署與里仁舉辦　千株多款本土樹贈苗活動　　

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/15 16:49
林業及自然保育署新竹分署分署長夏榮生(左2)、木酢達人業務經理王志良(右1)與里仁行銷經理陳美慈(左3)一起響應植樹月贈苗活動。(圖／里仁...

林業及自然保育署新竹分署分署長夏榮生(左2)、木酢達人業務經理王志良(右1)與里仁行銷經理陳美慈(左3)一起響應植樹月贈苗活動。(圖／里仁...

面對全球暖化，今年的植樹月，農業部林業及自然保育署新竹分署、里仁公司和木酢達人合作舉辦贈苗活動，有羅漢松、原生茶花、烏來杜鵑等上千棵原生種樹苗，鼓勵消費者一起種樹，只要地球上每多一棵樹，一年就可減少12公斤的二氧化碳。

2024年世界經濟論壇指出，面對嚴峻的氣候挑戰，森林是最佳的解決方案之一。林業及自然保育署夏榮生新竹分署長表示，種樹不只僅限於山區，民眾在住家周圍就可以種樹。這次植樹月的標語：「大家一起集點樹」，就是希望透過贈苗活動，集結大家的力量一起種樹，就可以對地球產生很大的正面效益。

里仁公司自2010年起號召員工種樹，至今種下的樹已高達數千棵。除了積極動員員工之外，更邀請消費者一同參與種樹護樹的行動，並透過陸續推出的數十款種樹主題服飾、織品與文創品，積極讓消費者認識種樹對地球減碳的重要性。為了長期支持投入海岸造林的慈心基金會，里仁每年舉辦「愛台灣護地球」的主題活動，並將5%的營收回饋慈心基金會推動種樹護樹的活動與講座。里仁持續推動十幾年的「愛台灣護地球」活動，至今累計的回饋金額已超過1,100萬元。

今年植樹月會贈送短柱山茶、矮筋骨草、凹葉柃木、原生茶花、烏來杜鵑、竹柏、桃金孃、羅漢松多款原生種樹苗。為了讓民眾更認識樹苗的照護方式及林木的循環再利用，活動現場還有有獎徵答及林業保育署的聯名產品推廣展售。

為地球減碳！林業及自然保育署與里仁舉辦　千株多款本土樹贈苗活動　　

林業及自然保育署與里仁舉辦植樹月贈苗活動，贈送千株多款本土樹苗。(圖／里仁)
植樹月
贈苗
二氧化碳

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