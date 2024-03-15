為地球減碳！林業及自然保育署與里仁舉辦　千株多款本土樹贈苗活動　　

面對全球暖化，今年的植樹月， 農業部林業及自然保育署新竹分署、 里仁公司和木酢達人合作舉辦贈苗活動，有羅漢松、原生茶花、 烏來杜鵑等上千棵原生種樹苗，鼓勵消費者一起種樹，只要地球上每多一棵樹，一年就可減少12公斤的二氧化碳。

2024年世界經濟論壇指出，面對嚴峻的氣候挑戰， 森林是最佳的解決方案之一。 林業及自然保育署夏榮生新竹分署長表示，種樹不只僅限於山區， 民眾在住家周圍就可以種樹。這次植樹月的標語：「 大家一起集點樹」，就是希望透過贈苗活動， 集結大家的力量一起種樹，就可以對地球產生很大的正面效益。

里仁公司自2010年起號召員工種樹， 至今種下的樹已高達數千棵。除了積極動員員工之外， 更邀請消費者一同參與種樹護樹的行動， 並透過陸續推出的數十款種樹主題服飾、織品與文創品， 積極讓消費者認識種樹對地球減碳的重要性。 為了長期支持投入海岸造林的慈心基金會，里仁每年舉辦「 愛台灣護地球」的主題活動，並將5%的營收回饋慈心基金會推動種 樹護樹的活動與講座。里仁持續推動十幾年的「愛台灣護地球」 活動，至今累計的回饋金額已超過1,100萬元。

今年植樹月會贈送短柱山茶、矮筋骨草、凹葉柃木、原生茶花、 烏來杜鵑、竹柏、桃金孃、羅漢松多款原生種樹苗。 為了讓民眾更認識樹苗的照護方式及林木的循環再利用， 活動現場還有有獎徵答及林業保育署的聯名產品推廣展售。

林業及自然保育署與里仁舉辦植樹月贈苗活動，贈送千株多款本土樹苗。(圖／里仁)