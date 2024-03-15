台大農場設置滿百年 教授與學童下田體驗　南投山地農場可賞溫帶花卉 「春之饗宴」16日登場

台灣大學農場今年滿100週年，今天(3/15) 舉辦春耕插秧活動，生農學院教授們邀請鄰近國小、幼兒園學童一同下田體驗，傳承傳統的農耕文化。

根據台大提供的資料，台大農場成立於1924年（日本殖民統治時代），前身為台北高等農林學校實習農場，是台灣第一個進行稉稻育種的場域，設立至今已滿100週年。

農場內有市定古蹟「舊高等農林學校作業室（磯永吉小屋）」，正是「台灣蓬萊米之父」磯永吉當時育種作業的場所。

台大今天比照往例舉辦春耕插秧活動，由校長陳文章擔任主祭官，透過簡單的祭天儀式，象徵性地感謝上天賜給雨水和土地，並祈求今年風調雨順。

陳文章表示，春季插秧是農業的重要日子，代表萬象更新，今年特別邀請台大附幼學童，以及鄰近的銘傳國小師生來插秧，更是具有傳承意義。

台灣農村早已普遍使用機械插秧，今天台大的活動則採取傳統作法。台大農場事先拉線定位，確保秧苗間的距離，再由師生將秧苗一一插進濕潤的田土中。

中央社引述台大農場場長洪傳揚表示，稻米在台灣的風俗文化中深具意義，期盼透過插秧活動，讓更多人認識農業，並向百年來從事稻米育種、栽種作業的人們致敬。

另一方面，台大山地農場「春之饗宴」賞花活動16日開幕，農場13日表示，歡迎來欣賞台灣一葉蘭、鬱金香、白頭翁、陸蓮、虞美人、小蒼蘭等溫帶花卉，今年花期普遍提早，這週適合來賞花。

春暖花開，國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場16日至31日辦理「春之饗宴」賞花活動，邀民眾欣賞台灣一葉蘭、鬱金香、白頭翁、陸蓮、虞美人、小蒼蘭等溫帶花卉美麗姿態，台大山地農場表示，最受歡迎的「溫帶花卉區」將安排定時導覽解說服務。

台大山地農場向媒體表示，不同花種有不同花期，但今年普遍有提早開花現象，如種在大門口的矮桃已近滿開，往年是月中之後才盛開，因此，這週假日活動開跑來賞花正適合，16日開幕日穿著花樣圖案衣服者，可在服務台領取限量小盆栽，1人限1盆。

台大山地農場表示，農場位於南投縣仁愛鄉台14甲線指標14.5公里處，海拔約2100公尺，為維護遊憩品質，請遊客盡量搭乘大眾交通工具，農場提供南投客運「埔里往返松崗」路線免費接駁至梅峰站，台14甲線15.5公里處停車場也有接駁車供遊客免費搭乘。