【曾經相愛. 不必相殺】台灣桌球選手江宏傑與前妻福原愛　跨國官司達成和解

台灣桌球選手江宏傑與前妻福原愛的跨國官司達成和解。福原愛表示，很抱歉她的個人事件造成各界困擾，她已經與江宏傑達成和解，未來將共同撫養，希望大眾能予以溫暖支持。江宏傑則感謝日本法院的公正判斷。

雙方律師今(15日) 下午於日本外國特派員協會召開記者會，福原愛在會前發表簡單聲明隨後離場。

福原愛表示，她為這次的個人事件造成各界困擾致歉，她與江宏傑已經達成和解，未來將協力共同扶養，希望大眾能予以溫暖支持。

江宏傑今天並未現身，由律師徐崧博代他發表聲明。江宏傑臉書15日下午也PO出聲明(下圖) ，感謝各界關心。



(圖/江宏傑臉書)

根據中央社，律師在東京記者會上轉述江宏傑表示，事情的詳細經過，他已經委託律師代為發言，他在此要致上誠摯感謝。

江宏傑表示，關於他在日本的所有訴訟，感謝日本法院都能做出公正且合理的判斷。去年他在日本召開記者會後，得到很多支持的聲音，給了他很大的鼓勵。最後他要再次感謝日本的法院與全體國民。

2018年兩人甜蜜的婚姻生活, 曾在中國【幸福三重奏】節目中呈現 (圖片取自江宏傑IG)

江宏傑的律師徐崧博(上圖)，3月15日在東京記者會上，代他發表聲明。江宏傑表示，關於他在日本的所有訴訟，感謝日本法院都能做出公正且合理的判斷。中央社