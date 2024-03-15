〈時評〉機會稍縱即逝　國民黨主席朱立倫應參加朝野會談

蔡英文總統和民眾黨主席柯文哲會面，正式開啟朝野會談， 國民黨對於要與執政黨碰面的這項安排， 似乎仍然抱持著些許保留的態度，但機會稍縱即逝， 國民黨必須把握住這個機會，讓喊了多年的朝野對話順利成局， 回應社會期待。

蔡英文總統邀請在野黨領袖對話，目的是著眼於台灣的未來， 一方面是希望聽聽在野黨的意見和主張， 一方面是打開過去幾年的僵局，正式為朝野會談立下契機， 希望能建立政黨之間的良好互動模式。

事實上，每當朝野對立嚴重，或是對於國家政策出現重大分歧時， 不論是執政黨或在野黨的領袖， 以往都會喊出希望建立朝野對話的管道，可是缺乏互信基礎， 往往都僅止於喊喊話，始終未能成局。

其中， 一項最主要的關鍵原因，是在野黨不願與執政黨坐下來談的過程中， 視為被摸頭，或是當成背書，只好敬而遠之。

因此，到了蔡英文總統任期的尾聲，去除了這層疑慮後， 柯文哲才有機會與蔡總統舉行面對面的會談， 但國民黨卻仍然不願意接受這樣的建議。 因為國民黨主席朱立倫是否要和蔡總統會面，並沒有明確答覆， 只說台灣大步向前是大家的期盼，對於會面事宜，「 將持續討論適當互動機會。」

國民黨內有股聲音，認為蔡總統是為了個人歷史定位， 才會選在這個時候展開朝野會談，國民黨不必配合演出， 而且要會談的對象也應該是與新任總統賴清德。

其實， 一旦待賴清德上任， 國民黨同意與賴清德進行朝野會談的機會只會更低，畢竟， 他們更不可能同意自己成為賴清德推動朝野合作的一顆棋子。

此外，國民黨目前正在改革黃復興黨部，從這陣子的輿情反應來看， 已經有深藍人士大罵朱立倫消滅黃復興、從頭到尾就是漢奸， 引起非常大的反彈。若是此時朱立倫再與蔡總統會談， 可能造成黨內更多人的不諒解，甚至直接衝擊到朱立倫的領導威信。

只不過，朝野合作一直是社會的期待， 尤其是立法院現在處於三黨不過半，一旦有一個政黨杯葛， 許多法案和預算都會陷入停擺，國家政策將無法順利推展， 所以國民黨和朱立倫要思考的是國家大計，而不是黨內的位置， 唯有回應民意走向，政黨才可能獲得更多的掌聲與支持。