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〈時評〉機會稍縱即逝　國民黨主席朱立倫應參加朝野會談

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2024/03/15 18:05
朱立倫15日在臉書PO出照片說，14日與長期支持台灣的華府智庫朋友葛來儀等人，以及耶魯大學傑克森國際事務學院20多位師生會面。(取自臉書)...

朱立倫15日在臉書PO出照片說，14日與長期支持台灣的華府智庫朋友葛來儀等人，以及耶魯大學傑克森國際事務學院20多位師生會面。(取自臉書)...

蔡英文總統和民眾黨主席柯文哲會面，正式開啟朝野會談，國民黨對於要與執政黨碰面的這項安排，似乎仍然抱持著些許保留的態度，但機會稍縱即逝，國民黨必須把握住這個機會，讓喊了多年的朝野對話順利成局，回應社會期待。

蔡英文總統邀請在野黨領袖對話，目的是著眼於台灣的未來，一方面是希望聽聽在野黨的意見和主張，一方面是打開過去幾年的僵局，正式為朝野會談立下契機，希望能建立政黨之間的良好互動模式。

事實上，每當朝野對立嚴重，或是對於國家政策出現重大分歧時，不論是執政黨或在野黨的領袖，以往都會喊出希望建立朝野對話的管道，可是缺乏互信基礎，往往都僅止於喊喊話，始終未能成局。

其中，一項最主要的關鍵原因，是在野黨不願與執政黨坐下來談的過程中，視為被摸頭，或是當成背書，只好敬而遠之。

因此，到了蔡英文總統任期的尾聲，去除了這層疑慮後，柯文哲才有機會與蔡總統舉行面對面的會談，但國民黨卻仍然不願意接受這樣的建議。因為國民黨主席朱立倫是否要和蔡總統會面，並沒有明確答覆，只說台灣大步向前是大家的期盼，對於會面事宜，「將持續討論適當互動機會。」

國民黨內有股聲音，認為蔡總統是為了個人歷史定位，才會選在這個時候展開朝野會談，國民黨不必配合演出，而且要會談的對象也應該是與新任總統賴清德。

其實，一旦待賴清德上任，國民黨同意與賴清德進行朝野會談的機會只會更低，畢竟，他們更不可能同意自己成為賴清德推動朝野合作的一顆棋子。

此外，國民黨目前正在改革黃復興黨部，從這陣子的輿情反應來看，已經有深藍人士大罵朱立倫消滅黃復興、從頭到尾就是漢奸引起非常大的反彈。若是此時朱立倫再與蔡總統會談，可能造成黨內更多人的不諒解，甚至直接衝擊到朱立倫的領導威信。

只不過，朝野合作一直是社會的期待，尤其是立法院現在處於三黨不過半，一旦有一個政黨杯葛，許多法案和預算都會陷入停擺，國家政策將無法順利推展，所以國民黨和朱立倫要思考的是國家大計，而不是黨內的位置，唯有回應民意走向，政黨才可能獲得更多的掌聲與支持。
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朝野會談
朱立倫

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更新時間 : 2024-03-15 20:04 GMT+08:00

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