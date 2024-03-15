致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎

延續去年的大流行，日本近來毒性休克症候群（streptococcal toxic shock syndrome, STSS）案例激增，且肇因是危險細菌病原，官方相當頭疼，仍在努力揪出原因。

衛報報導，初步數據顯示，去年日本通報了 941 例 STSS，今年 1 至 2 月則已確診 378 例，日本 47 個都道府縣中，只有 2 處迄未出現案例，全年案例可能再破紀錄。

醫界示警，由 A 群鏈球菌感染導致的 STSS 仍在傳播中，而此種病原可能致命，尤其引發擔憂。日本國立感染症研究所官員稱，尚不清楚這波傳染為何如此迅即猛烈，仍有許多謎題未解。

多數 STSS 是由 A 群鏈球菌（Strep A）引發，症狀包括咽喉痛，好發於孩童，而多數人可能已感染而不自知。然而，此病菌也可能導致重症，尤其是 30 歲以上的患者，而 STSS 致死率更高達 30%。

年長者風險雖較高，但日本官方數據顯示，許多死亡案例不到 50 歲。2023 年 7 月至 12 月間染病的 50 歲以下患者共 65 人，其中 21 人病歿，占了 1/3。年長者可能會出現類感冒症狀，但在少數案例中，可能惡化至鏈球菌咽喉炎、扁桃腺發炎、肺炎、腦脊膜炎；更嚴重者，恐器官衰竭、組織壞死。

專家認為，去年案例大爆發，可能是因新冠肺炎（COVID-19）降至與流感同級，人們因此放鬆防疫警戒。鏈球菌感染途徑與 COVID-19 相同，也是透過飛沫、實體接觸、手腳傷口等。

A 群鏈球菌可施以抗生素治療，但重症者可能需要多種抗生素與藥物，甚或住進加護病房。日本衛生部門建議民重拾 COVID 期間的衛生習慣，保持手部清潔，注意咳嗽禮節，避免病菌上身。

根據台灣疾管署，由 A 群鏈球菌所引起之侵襲性疾病如：肺炎、菌血症、肌炎、壞死性筋膜炎、關節炎、骨髓炎、腦膜炎、敗血症等。毒性休克症候群則是：出現低血壓，且合併至少兩項以上器官功能異常，包括：腎功能異常、肝功能異常、血小板低下或彌漫性血管內凝固症、紅疹、急性呼吸窘迫症、壞死性筋膜炎／壞死性肌炎。