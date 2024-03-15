Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

保母虐童致死社工遭肉搜　民團呼籲大眾自律、勿公開他人隱私

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/15 12:00
保母姊妹涉虐死1歲多男童，警方12日將兒福聯盟陳姓女社工（中）帶回警局進行人別詢問，釐清訪查紀錄是否造假，下午將陳女上銬後，依涉過失致死和...

保母姊妹涉虐死1歲多男童，警方12日將兒福聯盟陳姓女社工（中）帶回警局進行人別詢問，釐清訪查紀錄是否造假，下午將陳女上銬後，依涉過失致死和...

1歲多男童疑遭保母虐待致死，相關社工個人隱私遭到大眾肉搜，民團發出聯合聲明，此案應針對制度方面檢討，而非對當事者進行謾罵及攻擊，呼籲大眾保持理性，不應公開社工隱私。

新北市一名1歲男童，由兒福聯盟委託台北市劉姓保母照顧，卻疑似遭到保母與其胞妹凌虐致死，除了保母遭到撻伐外，社工也遭大眾檢視，質疑並譴責社工是否有工作上的疏忽，甚至肉搜社工並公開其個人資訊，也有媒體圍堵社工機構、住家尋找報導題材。

由多個民間團體組成的公民參與媒體改造聯盟今（15）日發表聲明指出，這次保母虐童事件，應加以探討居家保母的選用，以及機構督導和流程是否切合現行的直接服務，未來應從體制層面修調加以防範，期許未來不再發生虐童案件，而非針對當事者進行謾罵及攻擊，還請媒體、大眾勿再轉傳影片內容，且不在社群媒體留下非理性留言，以避免帶給當事者更大傷害。

聲明指出，此案目前已進入偵查階段，不應未審先判，種多媒體及民眾暴露社工姓名、照片、家庭背景以及學經歷等個人隱私，將影響社工人身安全，呼籲媒體及社會大眾自律，切勿轉發；好的閱聽環境需要大家妥善維護，一起尊重他人的基本人權。

此聲明連署團體包含靖娟兒童安全文教基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台北市婦女救援社會福利事業基金會、台灣防暴聯盟、中華白絲帶關懷協會、勵馨社會福利事業基金會、TPEA台灣家長教育聯盟以及台灣教育人員產業總工會。
保母
虐童
社工
隱私

相關新聞

剴剴案社工遭獵巫、上銬調查 新北社工師公會：為何每次都檢討社工 應大力譴責加害人
剴剴案社工遭獵巫、上銬調查 新北社工師公會：為何每次都檢討社工 應大力譴責加害人
2024/03/13 16:29
辦公室沒隱私？AI 監控員工聊天、分析「情緒」 歐美大公司紛採用
辦公室沒隱私？AI 監控員工聊天、分析「情緒」 歐美大公司紛採用
2024/02/10 17:56
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
【劇透慎入】盧貝松執導《人犬》影帝爆炸性演出　學習昇華痛苦選擇善良
2023/12/19 17:26
「無法接受」的安全風險 加拿大政府裝置禁中國微信、俄國卡巴斯基
「無法接受」的安全風險 加拿大政府裝置禁中國微信、俄國卡巴斯基
2023/10/31 09:23
政大資安科技中心籌備中！左瑞麟教授期盼：量子安全遷移中心應整合台灣學術界專長
政大資安科技中心籌備中！左瑞麟教授期盼：量子安全遷移中心應整合台灣學術界專長
2023/10/17 09:08

更新時間 : 2024-03-15 15:50 GMT+08:00

最受歡迎

南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映
真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映
IU燦笑接過粉絲小禮物　竟又是台灣零食「義美小泡芙」！
IU燦笑接過粉絲小禮物　竟又是台灣零食「義美小泡芙」！
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
訓練半年！富瑜文教基金會首度攜盧森堡團隊　史詩級《台灣AI組曲》磅礡登場
訓練半年！富瑜文教基金會首度攜盧森堡團隊　史詩級《台灣AI組曲》磅礡登場
武陵農場結冰了！-0.6度低溫藤花園變身冰晶世界
武陵農場結冰了！-0.6度低溫藤花園變身冰晶世界
打造友善育兒職場 勞動部擬試辦彈性育嬰假 預計年底上路
打造友善育兒職場 勞動部擬試辦彈性育嬰假 預計年底上路