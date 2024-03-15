保母虐童致死社工遭肉搜　民團呼籲大眾自律、勿公開他人隱私

1歲多男童疑遭保母虐待致死，相關社工個人隱私遭到大眾肉搜，民團發出聯合聲明，此案應針對制度方面檢討，而非對當事者進行謾罵及攻擊，呼籲大眾保持理性，不應公開社工隱私。

新北市一名1歲男童，由兒福聯盟委託台北市劉姓保母照顧，卻疑似遭到保母與其胞妹凌虐致死，除了保母遭到撻伐外，社工也遭大眾檢視，質疑並譴責社工是否有工作上的疏忽，甚至肉搜社工並公開其個人資訊，也有媒體圍堵社工機構、住家尋找報導題材。

由多個民間團體組成的公民參與媒體改造聯盟今（15）日發表聲明指出，這次保母虐童事件，應加以探討居家保母的選用，以及機構督導和流程是否切合現行的直接服務，未來應從體制層面修調加以防範，期許未來不再發生虐童案件，而非針對當事者進行謾罵及攻擊，還請媒體、大眾勿再轉傳影片內容，且不在社群媒體留下非理性留言，以避免帶給當事者更大傷害。

聲明指出，此案目前已進入偵查階段，不應未審先判，種多媒體及民眾暴露社工姓名、照片、家庭背景以及學經歷等個人隱私，將影響社工人身安全，呼籲媒體及社會大眾自律，切勿轉發；好的閱聽環境需要大家妥善維護，一起尊重他人的基本人權。

此聲明連署團體包含靖娟兒童安全文教基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台北市婦女救援社會福利事業基金會、台灣防暴聯盟、中華白絲帶關懷協會、勵馨社會福利事業基金會、TPEA台灣家長教育聯盟以及台灣教育人員產業總工會。