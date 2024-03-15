涉嫌在立委任內「詐取助理加班費」的現任新竹市長高虹安，前年 12 月遭檢調發動搜索。有助理在檢調搜索前的訊問中證稱，高男友曾指示其「刪除與高的 LINE 對話記錄」；另有助理在檢調偵訊時透露，高在案發前曾暗示「可以使用『不小心潑翻咖啡』等方式，讓儲存關鍵帳冊之電腦及硬碟主機壞掉。」

去年 8 月，北檢依「貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪、偽造文書罪」起訴高虹安及其四名前助理。其中，有三名助理在北院首度召開的準備程序庭「均認罪」，對檢察官起訴事實「均不爭執」，並請法官依法減刑且宣告緩刑；高與綽號「公衛文」的王姓辦公室主任則否認犯罪。

目前，北院對該案已進入密集審理階段。老實說，高虹安想全身而退，恐怕有相當的困難度──又不是流行屈打成招的「白色恐怖」年代，沒犯罪的三名助理，怎可能不約而同向北院「認罪」，置自己於罪與罰難以預測（了不起獲得緩刑）的不利境遇下？不是此地無銀三百兩，要助理們掩埋證據，那破壞電腦及硬碟主機、刪 LINE 對話記錄，動機是為哪樁，自己不覺得很難自圓其說嗎？

職是，王姓辦公室主任在北院庭訊時以「早就寫好起訴書、上面指示要起訴」，高虹安則以「檢方認為助理人事費不可流用於業務費是錯誤的認知」，雙雙倒打檢方一耙，能翻案的機率可能很低。

相形之下，那替高虹安喊「司法打壓」、「政治追殺」的，自己反倒最可能目無司法，也最想以政治霸凌司法！那喊「綠色恐怖」的，更是形同欲置高虹安於萬劫不復之地；因為，前民進黨籍北市議員童仲彥，是個很好的對照──

於民代任內，同樣的助理費出問題（高立委比童議員位階還更高），同樣遭北檢依「貪污治罪條例」起訴，同樣的「不認罪」，同樣北檢認證的「犯後態度不佳」，同樣的民進黨執政。詐領助理費五萬多元的童仲彥，於 2022 年 2 月遭判處 3 年 10 月確定！真有綠色恐怖，真要講比例原則，詐取助理加班費 46 萬餘元的高虹安，如果罪名成立，該判處幾個 3 年 10 月？

司法纏身的政客：判決無罪時，就「感謝司法還我清白」；判決有罪時，就喊「司法迫害」。對司法公信真是莫大的傷害！

（作者為新竹教育大學退休副教授）