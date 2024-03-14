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大選後首次 蔡英文與柯文哲談「政黨溝通平台」等4議題 盼與朱立倫會面

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/14 21:03
為持續建立「政黨溝通平台」蔡英文總統今（14）日午間於總統府內與台灣民眾黨柯文哲主席進行會談。（圖／總統府）

為持續建立「政黨溝通平台」蔡英文總統今（14）日午間於總統府內與台灣民眾黨柯文哲主席進行會談。（圖／總統府）

為持續建立「政黨溝通平台」蔡英文總統今（14）日午間於總統府內與台灣民眾黨柯文哲主席進行會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等重要議題進行意見交流。

總統府下午透過新聞稿表示，針對「勞保年金改革」議題，蔡總統表達，雖上任之初啟動年金改革，但後來因三年疫情的影響，未完成勞保年金改革的最後一哩路；然而，勞保年金改革刻不容緩，而柯主席也提過相關的政策主張。

因此，兩人的共識皆認為，應誠實面對問題、務實提出方案，凝聚更大社會共識，共同解決勞保年金改革議題，落實世代正義。而包括勞保財務等相關資料，總統也會請行政團隊適切提供作為在野黨參考。

其次，就「提升國防預算」層面，蔡總統強調，民主國家難免政黨競爭，但守護國家安全絕對是朝野最大的共識，也是要竭盡所能努力的目標。總統也表達，柯主席主張國防預算佔比逐年提升至GDP的3%，這也是她執政以來持續努力的目標；因此，雙方也就此目標有所共識。

總統並希望，未來台灣民眾黨能夠在理性監督之際，大力支持未來政府的國防預算，守護國家安全，並維持台海及區域和平穩定。

第三，就近期社會矚目的社會安全網議題，蔡總統與柯主席都為不幸逝去的生命表達痛心，也認為地方與中央雖有各自權責範圍，而中央與地方也必須共同檢討面對，包含出養制度的審定、委託機構的選擇，以及督導還有訪視的密度等各面向，都有強化社會安全網應持續努力之處，以避免憾事發生。

最後，蔡總統也向柯主席表達，面對複雜多變的挑戰，國家最需要的是團結一致。因此，她希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大的共識。而柯主席也認為，「政黨和解、社會和諧」是他一貫的主張，而只要是對於國家有利、人民有益的事，他都會努力以赴。

總統府副秘書長張惇涵補充說明，總統在去年國慶演講時即提到，希望在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，因此賴副總統支持蔡總統邀請朝野對話，兩人也都認為，台灣人民期望看到朝野良性的對話，而非永無止境的對抗，朝野之間必須凝聚最大共識，推動各項有利於人民的政策，讓國家持續進步。

張惇涵進一步說明， 蔡總統感謝相關幕僚的居中溝通，雖然今天是與柯主席會面，但她也深切期盼，能夠與朱主席擇定合適時間，進行會面交流。
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