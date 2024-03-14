Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

糖尿病與洗腎息息相關 5大壞習慣你中幾個？

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/14 20:35
血糖機示意圖。（圖／pixabay）

血糖機示意圖。（圖／pixabay）

糖尿病控制不佳，未來恐怕要洗腎！根據統計，在台灣因為末期腎臟病而需要洗腎的患者中，有47％是因為糖尿病所引起。腎臟科醫師提醒，糖尿病患者不是只定期回診就好，若忽略生活中的一些壞習慣，可能讓糖尿病腎病變、洗腎提前找上門。

糖尿病是一種慢性的代謝性疾病，主要表現包含血糖升高，尿中出現葡萄糖等等。恩主公醫院腎臟科蔡友蓮醫師表示，長期的高血糖會使腎臟的小血管和腎絲球受損，損壞腎功能，稱為糖尿病腎病變，也是糖尿病最常見的併發症之一，初期可能沒有明顯症狀，但隨著疾病進展，腎臟受損越來越嚴重，可能會出現水腫、蛋白尿、高血壓和腎功能受損等症狀。

蔡友蓮提醒，當疾病進展到晚期，腎臟無法維持正常的功能時，可能需要進行透析，也就是俗稱的洗腎，需要透過機器協助清除體內堆積的代謝廢物和過多的水分，以維持體內的恆定。

由於糖尿病與腎臟有著密切的關聯，血糖控制不佳的病人會有更高機會產生腎病變，蔡友蓮分享以下5項病患在生活中會使血糖升高但容易忽略的事情：

  1. 不規律的進食時間：不按時進食或不規則進食可能會導致血糖起伏變大，造成血糖控制困難。特別是當服用糖尿病藥物時，若長時間不進食容易低血糖，而過度進食則會高血糖。
  2. 藥物交互作用：當病人合併使用其他藥物的時候，可能會影響血糖，例如使用類固醇時血糖會增加。因此使用相關藥品前要與醫師討論，謹慎使用並遵循醫生的建議。
  3. 缺乏運動：由於運動會增加身體對胰島素的敏感性，若缺乏運動，會使血糖難以有效控制，因此建議進行適量的運動。
  4. 飲食中的隱藏糖分：飲食中常見的加工食品、罐裝飲料、果汁、糖果等含有高糖分的食品，我們常忽略這些食品的含糖量，當過度攝入這些食品可能造成血糖升高。
  5. 生活作息不規律: 由於睡眠時鐘被打亂，會導致賀爾蒙分泌異常，造成血糖升高

維持良好的血糖控制，定期檢查腎功能，控制血壓和血脂、保持健康的生活方式、避免吸煙等都是預防和延緩糖尿病腎病的重要方法。蔡友蓮呼籲，特別是長期患有糖尿病、伴有高血壓和高血脂的患者、有家族史的人、吸煙者以及年齡較大的男性，都是高風險族群。對於已經出現腎功能損害的患者，需及早進行治療並定期追蹤，調整飲食，以維護腎臟的健康，有助於減少併發症的發生和提高生活品質。
糖尿病
血糖
洗腎
腎病變
腎臟病
血液透析

相關新聞

青光眼常見迷思大解析 醫揭7大高危族群要當心
青光眼常見迷思大解析 醫揭7大高危族群要當心
2024/03/12 10:22
早期腎臟病無症狀！96%患者不自知、每8位成人有一位腎臟病變
早期腎臟病無症狀！96%患者不自知、每8位成人有一位腎臟病變
2024/03/07 12:57
美國FDA准了 業者可宣稱優格有助降低糖尿病風險
美國FDA准了 業者可宣稱優格有助降低糖尿病風險
2024/03/02 16:17
最新研究：「全球逾10億人肥胖 含1.59億兒童」 到了2035 年恐半數人過重
最新研究：「全球逾10億人肥胖 含1.59億兒童」 到了2035 年恐半數人過重
2024/03/01 15:40
研究：每日一杯果汁可能是成人、兒童肥胖的主因之一
研究：每日一杯果汁可能是成人、兒童肥胖的主因之一
2024/01/17 16:59

更新時間 : 2024-03-14 20:46 GMT+08:00

最受歡迎

臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
臭蟲襲日 現蹤東京、大阪 還入侵地鐵、JR列車「 日本床蝨飯店地圖」曝光
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月3日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月3日
〈財經主筆室〉印度「人口紅利」魅力驚人　首富兒子婚禮吸全球政商名流匯集
〈財經主筆室〉印度「人口紅利」魅力驚人　首富兒子婚禮吸全球政商名流匯集
IU燦笑接過粉絲小禮物　竟又是台灣零食「義美小泡芙」！
IU燦笑接過粉絲小禮物　竟又是台灣零食「義美小泡芙」！
【更新】恭喜「學姐」升格人妻! 黃瀞瑩與記者男友3/11登記結婚　兩位證人超大咖～～
【更新】恭喜「學姐」升格人妻! 黃瀞瑩與記者男友3/11登記結婚　兩位證人超大咖～～
武陵農場結冰了！-0.6度低溫藤花園變身冰晶世界
武陵農場結冰了！-0.6度低溫藤花園變身冰晶世界