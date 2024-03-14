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訓練半年！富瑜文教基金會首度攜盧森堡團隊　史詩級《台灣AI組曲》磅礡登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/03/14 18:19
富瑜文教基金會與盧森堡AIVA科技有限公司合作手打造《台灣AI組曲》。（圖／台灣英文新聞）

富瑜文教基金會與盧森堡AIVA科技有限公司合作手打造《台灣AI組曲》。（圖／台灣英文新聞）

台灣富瑜文教基金會首度與國際音樂玩家熟悉的AI音樂創作引擎AIVA研發創造者：盧森堡AIVA科技有限公司合作，攜手打造首部音樂史詩《台灣AI組曲》，歷時六個月AI訓練後，今（14）日在台北生技園區多功能廳由富瑜室內樂團正式演奏發表。

《台灣AI組曲》三大樂章為〈海洋台灣〉、〈島嶼台灣〉與〈科技台灣〉三個樂章，抒情氣中夾帶著磅薄，節奏時緩時急，音律淺白交錯卻不失悅耳動聽。樂團背後投射而出的美麗影像也是AI生成。發表會上，富瑜文教基金會也和中央研究院音樂與文化科技實驗室合作，共同展示運用於音樂教育「視唱」教學與「翻譜」應用的AI「自動跟譜」技術，以及各種音樂表演場合快速遞補缺少樂器聲部的「虛擬樂手」技術。

全程擔任以AI樂曲串起台灣真情的「富瑜室內樂團」，不只演奏動聽的台灣AI音樂史詩，還由小提琴、單簧管、鋼琴三位資深音樂家與虛擬樂手，由一隻黑面琵鷺持低音大提琴，共同實現真人與虛擬人物同在一個時空中競飆皮亞佐拉作品〈自由探戈〉的場面，進一步演繹人與AI如何的合體演出。

「富瑜室內樂團」是基金會創辦人「南訊企業」董事長曾怡禎所扶植的民間音樂組織。本著科技為「體」、生活為「用」的「體用」概念，具體轉「體」為「法」，實踐「教育為法」、「音樂為用」的理念，他堅信音樂可以拯救人心。

為什麼選擇找盧森堡AIVA來創作《台灣AI組曲》？曾怡禎表示，AIVA在AI音樂生成方面的研發具有技術領先的優勢，所謂「他山之石，可以攻錯」，寄盼與AIVA的合作，能為台灣在AI音樂生成技術與應用上，帶來突破和啟發。

而思考用AI來創作「台灣組曲」，基金會董事長鄭秀霞說，使台灣音樂的文化底蘊得以再現和流傳，是基金會成立的願景之一，在保留傳統音樂精髓的各種途徑中，嘗試藉著科技去突破人類創作的瓶頸。

《台灣AI組曲》運用AI的算力、數據，在給予大量的台灣傳統、流行以及民謠音樂資料後，讓神經網路模型進行深度學習和分析，並理解台灣音樂的獨特元素。在不斷訓練中，模仿出台灣音樂的節奏、旋律、和弦結構，並由執行訓練團隊反覆嘗試最精確的算法，最後創作出符合台灣特色的風格。
富瑜文教基金會
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更新時間 : 2024-03-14 20:45 GMT+08:00

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