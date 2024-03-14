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ACIP 3/14拍板！三族群可接種第二劑XBB疫苗 最快4月開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/14 17:52
Novavax XBB疫苗共計46.28萬劑已於2023年底抵台，並於2024年1月9日開打。（圖／疾管署）

Novavax XBB疫苗共計46.28萬劑已於2023年底抵台，並於2024年1月9日開打。（圖／疾管署）

新冠肺炎已逐漸演變成流感化，加上疫苗接種間隔過久，恐會導致保護力消退，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今（14）日拍板決議，建議三大高風險族群，在與前1劑新冠疫苗接種間隔至少84天後，再增加接種1劑XBB疫苗。

由於長者感染後住院、死亡率均高於其他年齡層，美國疾病管制暨預防中心（CDC）於2月28日通過的最新建議，65歲以上長者間隔4個月可追加接種第2劑XBB疫苗。由於我國疾管署早前的建議為1年接種1次XBB疫苗，因此衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於今日開會討論。

疾管署發言人羅一鈞表示，考量目前國內新冠疫情持續，加上國外研究顯示，新冠疫苗接種3至5個月後保護力衰退， ACIP於今日會中決議，建議感染新冠後易發重症或死亡之高風險族群再增加接種1劑XBB疫苗。

疫苗追加建議對象如下：

  1. 65歲以上長者
  2. 55-64歲原住民
  3. 滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括：
  • 目前正進行或 1 年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者。
  • 器官移植患者/幹細胞移植患者。
  • 中度/嚴重先天性免疫不全患者。
  • 洗腎患者。
  • HIV感染患者。
  • 目前正使用高度免疫抑制藥物者
  • 過去 6 個月內接受化療或放療者。
  • 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者。

羅一鈞說，疾管署將依據上述決議，與各縣市衛生局規劃執行上述對象第二劑XBB疫苗之接種行政作業，預計最快於四月上旬開打第二劑XBB疫苗。

目前全國XBB接種人數為206.6萬人，上述建議第二劑對象已接種一劑XBB疫苗者估計約80萬人。而目前XBB疫苗剩餘量分別為，莫德納為398萬劑、Novavax為14.9萬劑。
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