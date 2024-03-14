【美國大選】民主黨干預共和黨初選 抬轎最弱對手決勝負

美國大選初選如火如荼，選舉花招亦是百出。美國政治媒體指出，在俄亥俄州第24區的參議院初選中，已確定參選人的民主黨，試圖利用投放廣告影響共和黨選民，讓他們挑出「民主黨認為最弱的候選人」進入大選，來增加民主黨的勝算。

WATE 6 On Your Side引述「艾默生學院/國會山報民意調查」週三數據顯示，立場友台的民主黨籍俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown），在該州參議院競選中領先於來自共和黨的三位主要對手，包括參議員莫雷諾（Bernie Moreno）、州務卿拉羅斯（Frank LaRose）以及參議員多蘭（Matt Dolan）。多蘭是其中唯一一位不尋求川普支持的競爭者，而這三位正在共和黨內初選展開激烈廝殺。

俄亥俄州是川普在 2020 年大選中拿下的三個由民主黨控制的三個待選席次之一，是參議院多數黨最關鍵的競選之一。

Politico報導指出，民主黨籍的美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）下屬的責任與國家政治行動委員會（Duty and Country PAC）透過投放廣告，大力宣傳莫雷諾獲得川普支持，稱他「對俄亥俄州來說過於保守」。該廣告將於週四開始播放，並持續到週二初選。

該組織由參議院多數派政治行動委員會（Senate Majority PAC）資助，一個民主黨外部專注於參議院競選的組織。上述廣告目的顯然是向共和黨選民推銷莫雷諾，而民主黨的干預動作也表明，他們認為莫雷諾在大選中將是最弱勢的共和黨候選人。

參議院多數派政治行動委員會發言人門奇霍夫（Hannah Menchhoff）在聲明中表示，當俄亥俄州選民投票時，應當理解關於莫雷諾的真相，即他是一個 MAGA 極端分子，擁護川普，就像他擁護川普在全美範圍內禁止墮胎與廢除平價醫療法案（ACA）一樣。」

根據一位追蹤媒體購買情形的人士指出，截至週三晚上，該廣告已得到 190 萬美元的購買支持。

莫雷諾的競選團隊則予以反擊，發言人麥卡錫（Reagan McCarthy）在聲明中提到，2016 年美國總統大選，民主黨人都以為川普是希拉蕊最容易擊敗的對手（結果川普爆冷勝出），麥卡錫說，同樣的事情也將發生在布朗的身上，暗示民主黨此舉將自砸陣腳。