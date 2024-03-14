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劇迷等待8年　韓劇「Signal信號」第二季終於投入籌備

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/14 17:10
韓劇「Signal信號」（圖／tvN）

韓劇「Signal信號」（圖／tvN）

推理韓劇「Signal信號」於2016年推出，獲得大批觀眾喜愛，第一季的開放式結局讓粉絲不斷敲碗第二季，如今已時隔8年，編劇終於親口證實正在製作第二季。

「Signal信號」由李帝勳、金憓秀、趙震雄，編劇則由金銀姬擔任，劇情述說著一名分局警員朴海英（李帝勳 飾），偶然撿到一隻老舊、看似已壞的無線電對講機，沒想到對講機裡卻有人講話，是一名15年前的重案組警官李材韓（趙震雄 飾），為朴海英的長官-車秀賢（金憓秀 飾）曾經的暗戀對象。

朴海英在發現對講機後，開始與15年前的李材韓聯手解決多起重大刑事案件，而劇中的案件因大多都改編自真實案件，讓觀眾更有真實感；另外，車秀賢也透過無線電警告李材韓在8月3日會死，但也因此改變了過去及未來。

第一季為開放式結局，讓劇迷不斷敲碗第二季，金銀姬編劇13日於義大利羅馬參加演藝界相關活動時，一起參加的BA娛樂代表張源錫提及，正在與金銀姬一起準備「信號」第二季。BA娛樂與金銀姬曾一起合作韓劇「惡鬼」。

事實上，李帝勳先前也曾提及，他相信一定會有第二季，承諾會持續問編劇何時會出下一季；而金銀姬在2021年受訪時也曾表示，「信號」裡還有很多沒說完的故事，並承諾會在退休前呈現給大家。
韓劇
Signal信號

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更新時間 : 2024-03-14 20:45 GMT+08:00

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