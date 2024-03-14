新北攜手未來教育學會引進AI數位解題、模擬測驗　戰勝統測實踐夢想

教育局今(14)日辦理「未來夢想，新北成真-你的 統測完成式」記者會，正式宣布提供新北技職學生兩大數位資源， 一是專為統測設計的數位解題課程， 二是由教育局與中華未來學校教育學會合作的Educationa l Resource and information for competencies (簡稱ERIC)線上國文、英文、數學素養題庫平台，用AI數位 學習迎戰未來。

教育局表示，面對競爭激烈的四技二專統一入學測驗(簡稱統測)， 新北市全國首創為技高學生推出全面數位學習資源， 更規劃唯一統測模擬考試，打造統測完成式。題庫平台ERIC結合 AI精神，深入扣緊國、英、數三大學科核心， 提供線上三大學科共計近3,000題素養題組題庫，共20, 000題的題目，每道題目均經過精心設計， 不僅評量學生的基礎知識，更重視其應用能力與跨學科思維， 讓學生能夠更全面地學習和準備考試。

中華未來學校教育學會理事長吳清基表示， 線上數位學習有非常多優點，包含學生在任何時間、地點學習； 根據個人程度，進行相對應的學習內容；題庫使用AI即時的反饋和 評估機制，可以立即知道自己的學習進度和表現， 及時調整學習策略，最重要是打破了地域限制， 使學生可以從各地的教育資源中受益，擁有更多全球化的學習機會。

再者，教育局也特別於4月14日辦理「煉戰領域-素養Chall enge」測驗，全面模擬考試情境， 幫助學生提前適應考試節奏與壓力，展現出最棒的自己。

另外，教育局規劃50支數位解題課程影片， 邀請眾多資深專業教師，錄製統測的解題影片與專業科目課程。 鶯歌工商校長顏龍源表示，數位影片不僅詳細解說題目解答過程， 更傳授寶貴考試技巧與策略，學生能夠依據個人學習進度與時間， 隨時免費上線學習。除了每位考生必考的國、英、數外， 還涵蓋考生人數最多的電機電子群、商管群、設計群的專業科目， 今年更預計加入餐旅群專業科目的試題解析，相關訊息公告於「 新北市技職教育資源網/數位科技/數位優化課程 (https://tve.ntpc.edu.tw/ Detail/Index/ FEC5C4E51DE8BA3202A6339A2ECBD5 BF)」。

鶯歌工商廣設科楊炘樺同學表示， 課程影片對於即將參加統測的學生很有幫助， 試題的解析很清楚也很詳細，遇到不會的題目可以馬上解決煩惱， 不用等到隔天上課才能問老師，也讓同學回家後也能繼續複習課業。 如果對其他專業群科的課有興趣時也能點選來觀看，就像平常看YO UTUBE一樣，隨時可以學習！

教育局補充，為協助新北市技高學生通過四技二專統一入學測驗， 降低學生的憂慮，提升學生表現，特別推出數位課程、AI題庫及模 擬測驗，希望透過數位化的學習工具， 幫助學生更有效率地準備考試，不僅取得統測高分， 更能培養自主學習素養及精神。

線上數位新助力啟動儀式，鶯歌工商顏龍源校長(左起)、教育局劉明超副局長、中華未來學校教育學會吳清基理事長。（圖／新北市教育局）