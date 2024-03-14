新北市政府公告淡水、三芝、金山高接梨穗農損現金救助　3月22日前可到公所申請

今(2024)年1月因連續寒流低溫影響，新北市政府農業局立即啟動防寒應變機制，請各區公所現勘並追蹤農作物生長狀況。後續發現梨樹於3月初陸續出現授粉不良、著果率低情形，農業局即邀集桃園區農業改良場、農業部農糧署北區分署至淡水、三芝及金山區勘查認定災損情形。經農業部於3月12日公告淡水、三芝及金山區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2,000元，提醒符合資格農友即日起至3月22日前可到區公所申請。
新北市梨種植面積為10.51公頃、年產量約為4萬7,750公斤，主要產於淡水、三芝、八里等北海岸地區。1月連續寒流低溫，市府立即啟動查報機制，與各區公所保持聯繫，迅速掌握各區農作物狀況。由於低溫造成農作物危害速度較慢，且影響時間較長，不會馬上顯現，農業局持續關注各區農作物狀況，發現淡水、三芝及金山區梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形，即主動邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署、區公所及農會勘查高接梨穗農損情形。經勘查生長不良田區，確認近期為開花結果期，梨樹枝頭上卻只看到零星梨花，判斷連續低溫影響接穗，造成無法開花，著果率低，已達中央救助標準，市府立即向中央爭取農業天然災害救助。經農業部3月12日公告核定本市淡水、三芝及金山區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，農業局也在第一時間通知公所開始受理農民申報，確保農民權益。
除了農業天然災害現金救助，為了讓辛苦耕作的農民，能得到更多的保障，農業部另開辦梨農作物保險，承保風險涉及寒害及颱風豪雨，由農業部補助二分之一保費，市府再加碼補助四分之一保費，颱風豪雨型保險投保至3月31日截止，如有投保相關疑問可洽詢土地所在地農會，或詢問保險公司(02)66367890。
新北市農業局表示，市府平時透過農情調查了解轄內當前主要作物品項與分布位置，並於天然災害發生時立即啟動查報機制掌握農損情形，若有達救助標準，將協助爭取中央的農業天然災害救助。為保障農友權益，減輕農民遭受天然災害損失負擔，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受低溫影響損害達2成的農友，即日起至3月22日(含例假日)，攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到區公所填寫申請表，如有任何疑義，可隨時洽詢淡水區公所02-26221020、三芝區公所02-26362111及金山區公所02-24985965。農業局亦將持續關高接梨穗生長情形，並請公所持續查報各地生長情形。
農業局亦將持續關高接梨穗生長情形，並請公所持續查報各地生長情形。(圖／新北市政府農業局)