新北市政府公告淡水、三芝、金山高接梨穗農損現金救助　3月22日前可到公所申請

今(2024)年1月因連續寒流低溫影響， 新北市政府農業局立即啟動防寒應變機制， 請各區公所現勘並追蹤農作物生長狀況。後續發現梨樹於3月初陸續 出現授粉不良、著果率低情形，農業局即邀集桃園區農業改良場、 農業部農糧署北區分署至淡水、三芝及金山區勘查認定災損情形。 經農業部於3月12日公告淡水、三芝及金山區為辦理高接梨穗農業 天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2,000元， 提醒符合資格農友即日起至3月22日前可到區公所申請。

新北市梨種植面積為10.51公頃、年產量約為4萬7,750公 斤，主要產於淡水、三芝、八里等北海岸地區。1月連續寒流低溫， 市府立即啟動查報機制，與各區公所保持聯繫， 迅速掌握各區農作物狀況。由於低溫造成農作物危害速度較慢， 且影響時間較長，不會馬上顯現，農業局持續關注各區農作物狀況， 發現淡水、三芝及金山區梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形，即 主動邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署、區公所及農會勘查高 接梨穗農損情形。經勘查生長不良田區，確認近期為開花結果期，梨 樹枝頭上卻只看到零星梨花，判斷連續低溫影響接穗， 造成無法開花，著果率低，已達中央救助標準，市府立即向中央爭取 農業天然災害救助。經農業部3月12日公告核定本市淡水、 三芝及金山區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區， 農業局也在第一時間通知公所開始受理農民申報，確保農民權益。

除了農業天然災害現金救助，為了讓辛苦耕作的農民， 能得到更多的保障，農業部另開辦梨農作物保險， 承保風險涉及寒害及颱風豪雨，由農業部補助二分之一保費， 市府再加碼補助四分之一保費，颱風豪雨型保險投保至3月31日截 止，如有投保相關疑問可洽詢土地所在地農會，或詢問保險公司( 02)66367890。

新北市農業局表示， 市府平時透過農情調查了解轄內當前主要作物品項與分布位置， 並於天然災害發生時立即啟動查報機制掌握農損情形， 若有達救助標準，將協助爭取中央的農業天然災害救助。 為保障農友權益，減輕農民遭受天然災害損失負擔， 提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受低溫影響損害達2成的農 友，即日起至3月22日(含例假日)，攜帶基本證件、 存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、 租賃契約書或土地使用同意書，到區公所填寫申請表， 如有任何疑義，可隨時洽詢淡水區公所02-26221020、三 芝區公所02-26362111及金山區公所02- 24985965。農業局亦將持續關高接梨穗生長情形， 並請公所持續查報各地生長情形。

農業局亦將持續關高接梨穗生長情形，並請公所持續查報各地生長情形。(圖／新北市政府農業局)