2024台灣仿生設計競賽徵件中　4獎項各可獲5萬元

為因應極端氣候影響，今(2024)年度台灣仿生科技發展協會舉辦｢台灣仿生設計競賽｣，主題為「極端氣候的仿生適應策略」，與新北市政府合作設立4個特選獎項，每項獎金各5萬元，邀請大專院校學生與社會新創人士，運用仿生學針對極端氣候提出解決靈感，競賽徵件自即日起至2024年5月26日截止。
4特選獎項:永續漁業、蛻變交通、淨零公正轉型、永續城市
隨著極端氣候日益嚴重，為強化社會大眾對極端氣候的重視，台灣仿生科技發展協會將本年度競賽主題定為「極端氣候的仿生適應策略」，希望參賽者能從自然界中尋求仿生靈感，共同研擬仿生適應策略應對氣候衝擊，為地球環境改善盡一份心力！
為提升適應極端氣候的能力，新北市政府與仿生協會合作，加碼設立4個特選獎項，分別為永續漁業創新、蛻變交通、淨零公正轉型及永續城市等獎項，每項獎金各為5萬元，優勝團隊將能參與「仿生共學咖啡館」活動，由仿生協會邀集各界專家輔導作品進行打磨優化，後續也將於頒獎典禮展示團隊成果作品。
台灣仿生科技發展協會理事長陳柏宇表示，為拓展民眾對仿生學與仿生科技的認知，仿生協會亦將於3月16日舉辦仿生沙龍，配合精彩的仿生電影首映，報名資訊詳見網址(https://forms.gle/ocTV3zM1PQxfZ35XA)，歡迎民眾報名參加，報名至3月15日截止。
新北市漁業處表示，新北市推動淨零轉型等相關政策，期望透過本次競賽能使社會大眾更關注極端氣候影響，提升氣候相關議題討論熱度，與國際接軌，讓民眾與政府一同面對氣候變遷的挑戰。
競賽報名資訊詳見台灣仿生科技發展協會官網: https://www.biomimicrytaiwan.org/2024-taiwan-biomimicry-design-challenge/
2023年競賽邀請「綠亦公司」賴弘翌執行長進行演講。(圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）
2023年「新北市永續漁業創新獎」由新創團隊「加一點」之作品「海洋淨化者-洋漁之翼」獲得。(圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）