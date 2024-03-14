2024台灣仿生設計競賽徵件中　4獎項各可獲5萬元

為因應極端氣候影響，今(2024)年度台灣仿生科技 發展協會舉辦｢台灣仿生設計競賽｣，主題為「 極端氣候的仿生適應策略」，與新北市政府合作設立4個特選獎項， 每項獎金各5萬元，邀請大專院校學生與社會新創人士， 運用仿生學針對極端氣候提出解決靈感，競賽徵件自即日起至202 4年5月26日截止。

4特選獎項:永續漁業、蛻變交通、淨零公正轉型、永續城市

隨著極端氣候日益嚴重，為強化社會大眾對極端氣候的重視， 台灣仿生科技發展協會將本年度競賽主題定為「 極端氣候的仿生適應策略」， 希望參賽者能從自然界中尋求仿生靈感，共同研擬仿生適應策略應對 氣候衝擊，為地球環境改善盡一份心力！

為提升適應極端氣候的能力，新北市政府與仿生協會合作，加碼設立 4個特選獎項，分別為永續漁業創新、蛻變交通、淨零公正轉型及永 續城市等獎項，每項獎金各為5萬元，優勝團隊將能參與「仿生共學 咖啡館」活動，由仿生協會邀集各界專家輔導作品進行打磨優化， 後續也將於頒獎典禮展示團隊成果作品。

台灣仿生科技發展協會理事長陳柏宇表示， 為拓展民眾對仿生學與仿生科技的認知，仿生協會亦將於3月16日 舉辦仿生沙龍，配合精彩的仿生電影首映，報名資訊詳見網址(ht tps://forms.gle/ ocTV3zM1PQxfZ35XA)，歡迎民眾報名參加， 報名至3月15日截止。

新北市漁業處表示，新北市推動淨零轉型等相關政策， 期望透過本次競賽能使社會大眾更關注極端氣候影響， 提升氣候相關議題討論熱度，與國際接軌， 讓民眾與政府一同面對氣候變遷的挑戰。

競賽報名資訊詳見台灣仿生科技發展協會官網: https://www.biomimicrytaiwan. org/2024-taiwan-biomimicry- design-challenge/

2023年競賽邀請「綠亦公司」賴弘翌執行長進行演講。(圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

2023年「新北市永續漁業創新獎」由新創團隊「加一點」之作品「海洋淨化者-洋漁之翼」獲得。(圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）