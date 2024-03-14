臺灣集中保管結算所eNotice服務突破40萬人　ETF收益分配發放電子通知上線

臺灣集中保管結算所為擴大「股務事務電子通知平台」(eNotice平台) 服務，今(2024)年3月15日正式推出ETF收益分配發放電子通知服務，並舉辦多重抽獎活動，總獎額超過600萬元。

集保eNotice平台自去年6月30日上線至今超過8個月，在除權息旺季提供投資人即時掌握股利發放訊息，確保資訊不漏接，市場反應熱烈，已有超過40萬投資人使用、近1,100家公司簽約。配合ETF投資熱潮，集保結算所適時將ETF收益分配發放通知納入電子化服務範圍，原已於集保eNotice平台註冊同意的投資人，無須重複同意即可無縫接軌適用該服務。

目前首波已排定收益分配發放採集保eNotice平台電子通知者，包含國泰投信、中信投信、永豐投信、大華銀投信及新光投信所發行之16檔ETF，按時程安排，將於4月上旬發送；另富邦投信、群益投信、台新投信、富蘭克林華美投信、野村投信及元大投信也將陸續參加使用。

集保結算所股務部協理黃蓁蓁表示，在3月15日至6月30日期間，投資人透過集保e手掌握App、證券商App連結或直接登入股東e服務平台，新註冊同意接收eNotice服務，即可免費參加「e同加入獎」抽獎，另外在此期間不論是新或舊同意戶則皆可參加「e路相挺獎」、「e呼百應獎」等多重抽獎，獎項包含超商禮券及郵政獎金等，累積獎額超過600萬元。

黃蓁蓁同時也呼籲發行人及投資人可儘早加入eNotice的行列，共同為淨零排放盡一份心力，集保結算所持續支持金管會各項政策，推升臺灣證券市場的永續發展，實現「金融基建，數位共好」的核心理念。

集保eNotice平台的登入3管道及操作4步驟，請參閱： https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/402897968e0e140e018e16e1a5c30009.pdf