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飲料包裝「不夠愛國」？中國瓶裝水巨擘農夫山泉遭小粉紅出征

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/14 15:33
農夫山泉瓶裝水。（圖／路透社 Alamy）

農夫山泉瓶裝水。（圖／路透社 Alamy）

打著民族主義旗幟的中國小粉紅軍團，又出征了。這回目標是中國首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒，因飲料包裝「太日本」、兒子國籍為美國、加上與對手的恩怨情仇，被指媚日辱華、忘恩負義，公司股價也因此重挫，連官媒都看不下去，跳出來呼籲，大家請冷靜。

事件得從農夫山泉的勁敵、飲料大廠娃哈哈創辦人宗慶後之死說起。宗慶後與鍾睒睒亦師亦友，也是生意上的死對頭。根據CNN，由於宗慶後是備受尊崇的愛國人士，他 2 月 25 日因病逝世後，網路上的哀悼聲逐漸演變成「宗鍾」高下立判的比較聲。

激動的網友批評，農夫山泉的茶飲包裝上，有著疑為日本寺廟、鯉魚等圖案，滿滿的日本元素。再者，農夫山泉大股東包括了美國投資基金黑岩集團（BlackRock）、先鋒領航集團（Vanguard）。又，鍾睒睒的獨子鍾墅子，目前擔任農夫山泉非執行董事，而這位中國首富的接班人，竟是美國籍。

強大的抵制聲浪隨之而起，網路影片甚至有極端店家將農夫山泉瓶裝水全數汰換成娃哈哈牌。消費者的怨氣對於在香港上市的農夫山泉股價造成重壓，2 月底迄今，股價已下挫近 5%，市值硬生生蒸發 30 億美元。自 3 月 1 日，鍾睒睒個人財富也縮水 20 億美元，身價「掉到」645 億美元。

不滿遭到網路暴力，針對他的漫天詆毀，鍾睒睒 3 日公布了一篇文章：「我與宗老二三事」，講述他與宗慶後相識的經過，自己的想法受到「宗老」賞識的過程，但強調他從未從娃哈哈領取一分一毫，二人雖成為事業上的對手，卻已握手言和。他希望網民追思之際勿要被網紅亂帶風向，然而，網民仍不買帳，持續窮追猛打他避談兒子國籍一事。

眼看事件愈演愈烈，官媒都不得不發聲。浙江日報本月初在一篇評論中，指宗鍾二人都是富有智慧的傑出企業家。值經濟面臨挑戰之際，若動輒「編故事、扣帽子」，只會令民營企業家寒心。評論呼籲各界給予企業鼓勵，支持創造財富與就業機會，還給企業一個清朗的網路環境：「相信中國市場那麼大，容得下兩瓶水。」（註：浙江是多個知名企業的發家地，包括農夫山泉、娃哈哈、阿里巴巴、吉利汽車）

近來被愛國主義之火燒到的，還有中國諾貝爾文學獎得主莫言。有民眾將莫言一狀告上法庭，指其作品「抹黑英雄先烈」，醜化中共八路軍，涉嫌違反英烈法，要求下架問題書籍，求償金額高達 15 億人民幣。

飲料包裝「不夠愛國」？中國瓶裝水巨擘農夫山泉遭小粉紅出征
農夫山泉茶飲遭批媚日（圖／Ｘ平台Joséphine)
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