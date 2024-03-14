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美軍特種部隊駐紮台灣？ 外交部：無進一步資訊

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/14 15:12
台灣外交部回應美軍駐台傳聞（圖／台灣英文新聞檔案照片）

台灣外交部回應美軍駐台傳聞（圖／台灣英文新聞檔案照片）

外媒日前報導美軍特種部隊駐紮台灣引發關注，亦有外界將美國2025財政年度預算案首度單獨列舉台灣經費項目做相關聯想。外交部今（14）日回應，美方對台安全承諾堅定，但沒有進一步資訊。

美國軍事新聞網站 SOFREP 報導，美國啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動，是雙方軍事關係的里程碑；中華民國陸軍航空特戰指揮部也提議循軍售管道，對美採購黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano）。

白宮 11 日公布2025財政年度預算案中，也首度單獨列出協助台灣強化嚇阻力之經費，金額 1 億美元，被美國國務院稱為「歷史性」投資，美國國務卿韋瑪（Richard Verma）表示，這說明了該國對台灣安全援助的承諾，但否認該筆經費與美國派駐特種部隊在台灣協助軍事訓練之傳言有關。他表示，該筆經費為傳統安全援助，以及國際軍事教育和訓練（IMET）援助。
相關閱讀：美國年度預算首度列台灣 國務院：歷史性投資、展現對台承諾

外交部發言人劉永健與外交部北美司長王良玉今日在例行記者會回應，美方基於台灣關係法及6項保證，對於台灣安全承諾非常堅定，但對於具體內容，外交部沒有進一步資訊。
美軍
美軍駐台

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