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中山大學：外來植物威脅南台灣壽山生態　祕境「一簾幽夢」成保育志工眼中「夢幻的邪惡」

中山大學研究人員強調，壽山自然景觀本就豐富，呼籲民眾勿將家中園藝植物帶到壽山種植，以免壓縮壽山原生植物的生存空間。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/14 16:07
高雄祕境景點「一簾幽夢」由外來植物「錦屏粉藤」組成，因看似夢幻、成為打卡熱點，但卻是保育志工眼中「夢幻中的邪惡」，因其掠奪土壤與陽光，且許...

高雄祕境景點「一簾幽夢」由外來植物「錦屏粉藤」組成，因看似夢幻、成為打卡熱點，但卻是保育志工眼中「夢幻中的邪惡」，因其掠奪土壤與陽光，且許...

中山大學生物科學系團隊調查、監測壽山國家自然公園園區外來植物，目前統計外來植物多達90種，其中不少為園藝物種，數量及分布有擴大趨勢，團隊呼籲民眾勿將家中園藝植物帶到壽山種植。

為了解外來入侵植物對於壽山國家自然公園生態的影響，國立中山大學受國家自然公園管理處委託，中山大學今天(3/14) 公布目前研究結果，外來植物已對壽山生態造成威脅，中山大學生科系助理教授張楊家豪呼籲，民眾切勿將家中園藝植物帶至壽山種植，以免影響原生動植物生態。

中山大學：外來植物威脅南台灣壽山生態　祕境「一簾幽夢」成保育志工眼中「夢幻的邪惡」圖/中山新聞 (花現壽山　中山生科張楊家豪分享壽山物候調查研究成果)

中央社3/14引述研究團隊指出，壽山秘境景點「一簾幽夢」由外來植物錦屏粉藤組成，看似夢幻、成為打卡熱點，但卻是保育志工眼中「夢幻中的邪惡」，因其掠奪土壤與陽光，所到之處幾乎寸草不生，且許多原生樹木如咬人狗等，一旦遭錦屏粉藤覆蓋，便會因為缺乏陽光而死亡，泰國谷附近已有許多樹木枯死。

張楊家豪透過新聞稿指出，常見景觀植物數珠珊瑚5年前在壽山僅有零星族群，近來快速擴張，目前面積已高達3307.5平方公尺，分布範圍逐漸由南壽山擴散至北壽山。

其中在壽山泰國谷被稱為「一簾幽夢」的錦屏粉藤，分布面積為1975.2平方公尺，與2014年步道調查相比增加8倍，從泰國谷逐年往外擴張；另外，龍眼銀合歡這兩種外來樹種，在壽山主要步道沿線也隨處可見。

研究團隊表示，壽山國家自然公園鄰近高雄都會圈，其獨特景致、豐富自然生態，常為民眾遊憩去處，早年許多私設的登山休息區便常有人栽種許多外來植物

張楊家豪表示，現今仍有少數遊客會在山上種植自己喜愛的園藝植物；錦屏粉藤、合果芋、黃金葛等植物，具有快速生長或繁殖季長等特性，壓縮了原生植物生存空間，改變原有森林植物組成，將影響以當地植物為食物來源的昆蟲等草食動物族群動態

張楊家豪也舉例，外來的合果芋與原生的恆春風藤棲息位置環境相似，若被外來種佔據生長空間，原生植物的生長狀況便會受到影響，此外，合果芋攀上樹冠、接受到充足陽光後，葉片會增大數倍，其巨大葉片也會增加攀附樹木的生長負擔

張楊家豪(影片8:28起) 強調，壽山自然景觀本就豐富，不必再為它們「錦上添花」。這些外來入侵植物在野外落地生根，要移除須花費驚人的人力及資源，生態系復原的時間就更是難以評估。
一簾幽夢
壽山
錦屏粉藤
數珠珊瑚
中山大學

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