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金正恩滿意北韓坦克訓練賽成果　親自駕駛主力戰車

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/14 14:14
2024年3月13日，金正恩親自駕駛北韓主力戰車（圖／KCNA via 路透社）

2024年3月13日，金正恩親自駕駛北韓主力戰車（圖／KCNA via 路透社）

北韓領導人金正恩昨（13）日親自督導一場戰車部隊訓練賽，檢驗戰車部隊的實戰能力。

北韓官媒朝中社報導，金正恩隊與此次訓練的打擊、機動能力表示十分滿意，並也稱北韓軍隊擁有世界上最強大的坦克，令他十分自豪。

金正恩也強調密集演習、實戰模擬和訓練賽的必要性，以提高戰鬥能地，能夠在任何突發情況下及時、準確地執行任何作戰任務。

報導稱，戰車模擬在真實戰地環境中競速、開火；主力戰車可在最惡劣的環境下迅速穿梭，以高度機動性突破防線，用強大火力殲滅目標，訓練賽主要檢驗戰車兵在不同戰術任務的作戰能力。

朝中社也公開了金正恩親自駕駛新型坦克的照片。該坦克首次公開於2020年10月勞動黨建黨75週年紀念閱兵式上，如今看來已完成實戰部署。

南韓國防安保論壇研究委員申鐘宇（音譯）分析，此次公開的坦克與2020年公開的相比，外部裝甲似乎全面升級了。

這款戰車預計將取代北韓目前的兩款主力戰車「天馬虎」以及「暴風虎」，類似於蘇聯T-62及蘇聯T-90。

金正恩上週也視察了北韓人民軍的砲擊演習，朝中社指出，這次實彈演習納入邊境單位，將敵方首都至於攻擊範圍之內，敵方首都正是指南韓首都首爾。

金正恩滿意北韓坦克訓練賽成果　親自駕駛主力戰車
2024年3月13日，金正恩視察北韓坦克部隊聯合訓練賽（圖／KCNA via 路透社）
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更新時間 : 2024-03-14 15:29 GMT+08:00

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