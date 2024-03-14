葡萄酒解套中澳關係回溫 　王毅 20 日赴澳洲訪問 　

中澳關係隨著葡萄酒關稅爭端解套開始回溫，中國外交部長王毅將於 20 日訪問澳洲，為 2017 年以來訪澳最高層級的中國官員，也被視為為中國國務院總理李強年底訪澳鋪路。

澳洲自從與最大貿易夥伴鬧翻，就陷入葡萄酒供過於求的的困境，儘管全球力挺「民主葡萄酒」，去年仍出現過剩逾 28 億瓶。衛報報導，先前外界頻頻揣測王毅將出訪澳洲，但直至中國商務部12日建議取消對澳洲葡萄酒繼續徵收高額關稅後數小時，艾班尼斯政府才公開確認，王毅將於 20 日訪澳的消息得到證實。

2020 年中澳外交爭端最為激烈時，中國將澳洲紅酒關稅提至 200%，大麥、紅肉、海鮮、煤等品項也都受影響。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese） 自 2022 年上任後，積極修復兩國關係，去年 11 月破冰前往中國訪問，並與李強確認重啟一年一度的澳中總理會晤。

此外，澳方規劃於 3 月 主辦第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue）。王毅此番訪澳將出席，與澳洲外交部長黃英賢展開會談，就中澳雙邊、地區及國際問題交換意見。

這是兩國外長自 2022 年 12 月在北京參加澳中外交及戰略對話以來，再次舉行會談。預計王毅將推動加大力道消除剩餘貿易障礙，以及人權、預防衝突以及地區安全問題。

報導指出，遭中國以間諜罪羈押5年多、2月被處死緩的澳洲籍作家楊恆均一案，以及領事館問題也都列入本次對話之議程。

黃英賢在週三發布的聲明中表示，對話是「與中國建立建設性關係與支持地區和平的核心」。她也強調，澳洲的態度始終如一，即尋求與中國展開力所能及的合作，在必須存在分歧的情況下提出意見，並從各自的國家利益出發來參與其中。澳方認為，若能明智地處理分歧，穩定的雙邊關係將使兩國都能追求各自的國家利益。