全民瘋搶00940 元大證：無法保證截止日前完成申購開戶 台灣央行總裁示警「小心羊群效應」

更新時間: 2024-03-14 14:30

首次發稿: 2024-03-14 12:19

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起搶購熱潮，開放募集時間為3月11日至3月15日，進入倒數，由於進單暴量，元大證券14日凌晨公告，提醒投資人今天送件的開戶申請，將無法保證能在ETF募集申購截止日前完成開戶。

元大證券官網公告指出，近來元大00940 ETF申購熱絡，臨櫃及線上開戶的申請需求大量增加，雖已加速審件，仍需一定工作時間，自14日起送件的開戶申請（含補件）無法保證可於ETF募集申購截止日前完成開戶。

元大台灣價值高息ETF引發投資人搶購，被網友戲稱為「00940之亂」，由於進單量太過龐大，前幾天就陸續傳出有代銷通路券商發生系統當機或延遲的情況。許多代銷通路為了替客戶打單打到手軟，加班到深夜，還是有很多下單來不及消化。

玉山證13日開出第1槍，宣布暫停受理申購作業，建議欲申購的投資人直接洽元大投信或其他代銷機構。

玉山證13日宣布，暫停受理00940 ETF 申購作業（上圖, 取自玉山證券官網, TN修圖)

台新證券也在官網公告，因為00940申購量能龐大，申購作業收件至14日為止，如欲持續申購請洽元大投信或其他代銷機構。

中央社報導，「00940之亂」的瘋狂程度，就連中央銀行總裁楊金龍都提出預警，他今天赴立法院備詢時表示，現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，須留意波動風險。

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起空前搶購熱潮，甚至引發業者罕見出面提醒風險，試圖降溫。中央銀行總裁楊金龍今天(3/14) 指出，現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險。

元大台灣價值高息ETF掀起全民搶購風潮，開募2天吸金近千億元，龐大的申購進單量讓代銷通路吃不消，甚至因申購量能過於龐大，券商主動宣布停止申購，元大投信也罕見發聲明降溫，呼籲投資人評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。

楊金龍今赴立法院財委會進行業務報告，對於國民黨立委林德福關切全民瘋ETF議題時表示，ETF仍有風險，還是會上下波動，最近金管會也認為ETF太熱，因此採取相關措施。

楊金龍強調，現在情況有點像金融市場的羊群效應，大家一窩蜂，就像一群羊跳下去。

金管會昨特別呼籲投資人注意風險，因為基金投資有賺有賠，任何投資均有風險，希望投資人養成正確理財觀念。ETF投資標的主要為指數成分股，未來成分股漲跌亦會影響ETF淨值走勢、投資人未來報酬，投資人投資前應先了解ETF背後組成，多方考量再決定是否進場。

央行解釋，羊群效應（herding effect）又稱為群聚效應或從眾效應，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為，因為人類也有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應，這種情況在金融市場尤其常見。